Πάτρα: «Το τελευταίο σημείωμα» του Π. Βούλγαρη στο αίθριο του Δημαρχείου

Ο Δήμος Πάτρας στις 9 το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026, με αφορμή και τη δημοσιοποίηση - 82 χρόνια μετά - των συγκλονιστικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στo Σκοπευτήριο της Καισαριανής, διοργανώνει στο αίθριο του νέου δημαρχείου στην Μαιζώνος (παλαιό Αρσάκειο) μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά ιστορικής μνήμης και πολιτισμού, η οποία αναδεικνύεται με την προβολή του αριστουργήματος του Παντελή Βούλγαρη, «Το Τελευταίο σημείωμα» παραγωγής 2017.

Η ταινία φέρνει στο προσκήνιο την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαΐου του 1944, μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το έργο του Παντελή Βούλγαρη παραμένει επίκαιρο, λειτουργώντας ως ένας διαχρονικός καθρέφτης των ηθικών αξιών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αντίστασης. Η ιστορική μνήμη και η ανάγκη για υψηλού επιπέδου κινηματογραφική παιδεία δεν περιορίζονται σε «επετειακά» στενά όρια, αλλά αποτελούν ζωντανό και διαρκές ζητούμενο για την πόλη μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μέσα από το φιλμ «Το Tελευταίο σημείωμα» επιχειρείται να έρθει στο προσκήνιο και η σύνδεση της ιστορικής πραγματικότητας με την κινηματογραφική Τέχνη.

Με το πέρας της προβολής, θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση με το κοινό. Στόχος είναι η ανταλλαγή σκέψεων γύρω από την κινηματογραφική γραφή του Παντελή Βούλγαρη, τον τρόπο με τον οποίο η μυθοπλασία προσεγγίζει το ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά και τα μηνύματα της ταινίας στο σήμερα.

Η ΤΑΙΝΙΑ

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο 34χρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της φυλακής του στο Χαϊδάρι, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του γερμανού διοικητή του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ. Μπροστά από τα μάτια του περνούσε όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα κατοχικά χρόνια, με τον ίδιο συνεχώς μάρτυρα βασανιστηρίων, τραγικών περιστατικών και βαριάς ατμόσφαιρας στους θαλάμους με το πλήθος των συγκρατούμενων του. Πολλές ζωές, πολλές μικρές ιστορίες φόβου, φιλίας, συντροφικότητας, ελπίδας, ονειροπόλησης.

Έξω από το στρατόπεδο, η μνηστή του Ναπολέοντα, Χαρά Λιουδάκη, με σθένος, καρτερία και βαθιά αγάπη στεκόταν δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, έστω κι αν οι συναντήσεις τους ήταν για ελάχιστες στιγμές στα επισκεπτήρια, και πάντα υπό την επιτήρηση ενόπλων φρουρών.

*«Το τελευταίο σημείωμα» έχει αποσπάσει 4 βραβεία Ίρις από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου το 2018: Α' Ανδρικού Ρόλου (Ανδρέας Κωνσταντίνου), Ενδυματολογίας (Γιούλα Ζωϊοπούλου), Ήχου (Στέφανος Ευθυμίου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Άρης Λουζιώτης), Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ (Εύη Ζαφειροπούλου).

Επιπλέον, η ταινία είχε συγκεντρώσει άλλες 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και σενάριο.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Κύριοι Ρόλοι: Ανδρέας Κωνσταντίνου … Ναπολέων Σουκατζίδης, Andre Hennicke … Karl Fischer, Melia Kreiling … Χαρά Λιουδάκη, Τάσος Δήμας … Κώστας, Λουκάς Κυριαζής … Kovac, Αινείας Τσαμάτης … Χρήστος, Βασίλης Κουκαλάνι … Σαράντος, Γιώργος Καραμαλέγκος … Νίκος Μαριακάκης, Ιώ Ασηθιανάκη … Μαράκι, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου … Ξένια, Μιχάλης Αεράκης … ο πατέρας του Χρήστου, Βασίλης Σύρρος … Νικόλαος Γλέζος, Στέλλα Ψαρουδάκη … Άννα.

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής Βούλγαρης, Παραγωγή: Γιάννης Ιακωβίδης, Μουσική: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Φωτογραφία: Σίμος Σαρκετζής, Μοντάζ: Τάκης Γιαννόπουλος, Σκηνικά: Σπύρος Λάσκαρης.

Κοστούμια: Γιούλα Ζωιοπούλου.

Είσοδος για το κοινό δωρεάν.