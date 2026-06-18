Πάτρα: Απόψε Πέμπτη 18-6, «Σμυρναίικο Σεργιάνι» με την Αρετή Κετιμέ

Ένα «Σμυρναίικο Σεργιάνι» με την αγαπητή ερμηνεύτρια Αρετή Κετιμέ που έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί απόψε Πέμπτη 18-6 μετά τις 20.30 στην Πάτρα.

Το Εργαστήρι μουσικής Ρυθμότοπος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Άκη Χατζημικέ, παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον πλούτο της Σμυρναίικης και Μικρασιάτικης παράδοσης.

Απόψε Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρα 20:30, στη Dexameni Project στο Δασύλλιο Πατρών, η σπουδαία ερμηνεύτρια Αρετή Κετιμέ συμπράττει με τα μουσικά σύνολα και τη χορωδία του Ρυθμότοπου, σε μια παράσταση που αποτελεί το επιστέγασμα της φετινής δημιουργικής πορείας των σπουδαστών του εργαστηρίου.

Τα μέλη του Ρυθμότοπου, μέσα από τη συμμετοχή τους στα μουσικά σύνολα και τη χορωδία, μοιράζονται τη σκηνή με καταξιωμένους μουσικούς και την 36χρονη, ταλαντούχα ερμηνεύτρια Αρετή Κετιμέ, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ζωντανής παράδοσης.

Συμμετέχει η χορωδία Voishes του Ρυθμότοπου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Εμμανουέλας Μανωλάτου, ενώ την ορχήστρα πλαισιώνουν οι:

Άγγελος Σταθόπουλος – κλαρίνο,

Σενίχ Ούνδεγερ – βιολί,

Σωτήρης Πούτος – κιθάρα, τραγούδι και

Άκης Χατζημικές – κρουστά.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική μνήμη, την παράδοση και κυρίως στους νέους ανθρώπους που τη διατηρούν ζωντανή μέσα από τη μελέτη, την έκφραση και τη συλλογική δημιουργία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Αρετή Κετιμέ που έχει γεννηθεί στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 1989, με καταγωγή των γονέων της από την Αιτωλοακαρνανία, είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και σαντουρίστα. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει παραδοσιακά, ρεμπέτικα και σμυρνέικα κομμάτια.