Αγρίνιο: «Όχι» από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών στην αποφυλάκιση του δράστη της πενταπλής δολοφονίας κυνηγών

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου απέρριψε πριν από περίπου έξι μήνες το αίτημα αποφυλάκισης του δράστη του πενταπλού φονικού στα Καλύβια Αγρινίου το 2006.

Όπως έκρινε το δικαστικό συμβούλιο, ο κρατούμενος των Αγροτικών Φυλακών Κασσαβέτειας δεν έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο των 25 ετών παραμονής σε σωφρονιστικό κατάστημα, απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετάζεται η δυνατότητα αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο δράστης, ο οποίος έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πέντε κυνηγών στο Αγρίνιο το 2006, είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί, ωστόσο το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τέτοιου είδους αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος της Κασσαβέτειας έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια για τη δολοφονία πέντε κυνηγών ηλικίας 33, 23, 21, 17 και 32 ετών στο Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 2006.

Το χρονικό της πενταπλής δολοφονίας: Το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου 2006 πέντε κυνηγοί, όλοι συγγενείς μεταξύ τους, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες δύο βοσκών, πατέρα και γιου, επειδή μπήκαν στα χωράφια τους ενώ κυνηγούσαν.

Στις 16.00 το απόγευμα εκείνου του μοιραίου Σαββάτου τα αδέρφια Βασίλης και Χρήστος Νικολόπουλος και τα πρώτα ξαδέρφια τους Λάμπρος Αντρέσσας, Ηλίας Πίπας και Αλέξης Νικολόπουλος ξεκίνησαν από το χωριό Λεύκα Αγρινίου για να κυνηγήσουν μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, σε μια περιοχή, έξω από το χωριό Καλύβια, η οποία θεωρείται καλό σημείο για κυνήγι.

Στις 17.10 ο πατέρας του 17χρονου Αλέξη Νικολόπουλου λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον γιο του. «Πατέρα» είναι η μόνη λέξη που προλαβαίνει να πει ο νεαρός πριν πέσει η γραμμή. Ο πατέρας ανησυχεί αλλά περιμένει περίπου δύο ώρες και, όταν κανένας από τους κυνηγούς δεν δίνει σημεία ζωής, αποφασίζει να τους αναζητήσει.

Όταν φτάνει στην περιοχή, εντοπίζει τους δολοφονημένους συγγενείς του ανάμεσα στις καλαμιές και σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ο μόνος που λείπει είναι ο γιος του, τον οποίο βρίσκει νεκρό περίπου 100 μέτρα πιο μακριά από τους υπόλοιπους. Ο νεαρός ήταν ο μόνος που προσπάθησε να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε δεχτεί μια σφαίρα στην πλάτη και άλλη μια εξ επαφής. Όπως προκύπτει, όλα τα θύματα είχαν δεχτεί τουλάχιστον δύο σφαίρες ο καθένας.