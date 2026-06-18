Πελετίδης για την αναστολή λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης προχώρησε σε δήλωση για την αναστολή λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, η οποία προέκυψε μετά την παραίτηση ενός ακτινολόγου και την αναρρωτική άδεια της μοναδικής γιατρού που είχε απομείνει για την κάλυψη του τμήματος και των εφημεριών.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του, αναφέρει: "Για μια ακόμη φορά οι μικροί ασθενείς της περιοχής μας έρχονται αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται στο μοναδικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Κατάσταση που επαναλαμβάνεται συνεχώς με υφέσεις και εξάρσεις.

Μετά την παραίτηση του ενός ακτινολόγου, έρχεται τώρα η αναστολή του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου, αφού η μια γιατρός που απέμεινε για τη λειτουργία και τις εφημερίες είναι σε αναρρωτική άδεια.

Η υπερ-εφημέρευση και η εντατικοποίηση της εργασίας, σε έναν τόσο κρίσιμο χώρο, διαμορφώνει απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες για τους γιατρούς, αλλά και για τους ασθενείς.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει το λαό ότι όλα «βαίνουν καλώς» στο ΕΣΥ, η πραγματικότητα για γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό και ασθενείς είναι τελείως διαφορετική. Παραιτήσεις και άγονοι διαγωνισμοί προκήρυξης της θέσης, μετακινήσεις γιατρών από νομό σε νομό, «εντέλλεσθε» και αναστολές λειτουργίας είναι μια καθημερινότητα που την πληρώνει ο λαός μας με τον χειρότερο τρόπο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, αλλά και συνολικά στις νοσοκομειακές δομές της πόλης μας. Όπως και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που υποβάθμισαν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, υποχρηματοδοτώντας το και υποστελεχώνοντάς το, κλείνοντας και διατηρώντας κλειστά μια σειρά νοσοκομείων που κάλυπταν τις ανάγκες της περιοχής μας.

Η κυβέρνηση επικαλείται τις «δημοσιονομικές αντοχές» της οικονομίας, για να μην αυξήσει τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που τα «ματωμένα» πλεονάσματα αυξάνονται. Οι κυβερνήσεις προστατεύουν και μεγαλώνουν τα κέρδη όσων κατέχουν τον πλούτο και αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους και το λαό.

Εδώ και τώρα πρέπει να παρθούν μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και το προσωπικό των νοσοκομείων πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια, σε ένα καθολικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του λαού".