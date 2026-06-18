Σκιαδαρέσης: «Καθυστερήσεις στο κολυμβητήριο της Αγυιάς, σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες»

Ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, άσκησε κριτική στην Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη για τη μη ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου της Αγυιάς, επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης, συγκρίνοντάς το με αθλητικά έργα που υλοποιούνται σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, όπως στη Θεσσαλία, όπου προγραμματίζεται η κατασκευή έξι νέων κολυμβητηρίων.

Σε ανακοίνωσή της, η «Νέα Δυτική Ελλάδα», αναφέρει: "Την ώρα που σε άλλες Περιφέρειες της χώρας υλοποιούνται προγράμματα κατασκευής νέων αθλητικών υποδομών όπως νέων κολυμβητηρίων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη συμπληρώνει επτά χρόνια θητείας χωρίς να έχει ολοκληρώσει ούτε το κολυμβητήριο της Αγυιάς και χωρίς να έχει να επιδείξει ούτε ένα νέο σημαντικό έργο.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του κολυμβητηρίου της Αγυιάς όπου πέρασαν επτά χρόνια εξαγγελιών, φωτογραφιών και επικοινωνιακών πανηγυρισμών και ακόμη να παραδοθεί ένα έργο που θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί.

Κι ενώ αλλού σχεδιάζονται νέες εγκαταστάσεις και επενδύσεις που δίνουν διέξοδο στη νεολαία και ενισχύουν τον μαζικό αθλητισμό, όπως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου συμπολίτης μας Περιφερειάρχης ενέταξε την κατασκευή έξι νέων κολυμβητηρίων, στη Δυτική Ελλάδα η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη παρακολουθεί τις εξελίξεις από τον…πάγκο.

Το ερώτημα είναι απλό:

Πόσα χρόνια χρειάζονται ακόμη για να ολοκληρωθεί ένα κολυμβητήριο; Και κυρίως, ποιος είναι ο σχεδιασμός για τον αθλητισμό στην Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία;

Ή μήπως η μοναδική «στρατηγική» της Περιφερειακής Αρχής Φαρμάκη είναι να βαφτίζει επιτυχία τη διαχείριση της στασιμότητας;

«Δεν μας ενοχλεί ότι άλλες Περιφέρειες προχωρούν. Μας ενοχλεί ότι η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Όταν σε άλλες περιοχές της χώρας σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται νέα κολυμβητήρια, εδώ η διοίκηση Φαρμάκη συμπληρώνει επτά χρόνια προσπαθώντας να ολοκληρώσει ένα μόνο έργο και μάλιστα χωρίς να έχει παρουσιάσει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για νέες αθλητικές υποδομές. Οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας δεν αξίζουν μια Περιφέρεια που πανηγυρίζει επειδή προσπαθεί επί επτά χρόνια να τελειώσει ένα έργο. Αξίζουν μια Περιφέρεια που σχεδιάζει, διεκδικεί και παραδίδει έργα. Δυστυχώς, στον τομέα των αθλητικών υποδομών, η διοίκηση Φαρμάκη έχει ήδη κριθεί. Και το αποτέλεσμα είναι φτωχό, πολύ κατώτερο των αναγκών και των δυνατοτήτων της Δυτικής Ελλάδας», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης"