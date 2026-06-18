Πάτρα: Συνάντηση εκπροσώπων Συμβασιούχων ΕΑΠ με τη Δημοτική Αρχή

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου πραγματοποίησαν σήμερα επίσκεψη στο Δημαρχείο και συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα με τους Αντιδημάρχους Διονύση Πλέσσα, Αποστόλη Αγγελή και Κατερίνα Σίμου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων, αναφέρει: "Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ε.Α.Π. βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 8 Ιουνίου απαιτώντας απόσυρση της σύμβασης, που συζητήθηκε από τα μέσα Μάρτη και τους προτάθηκε για υπογραφή.

Η σύμβαση με τους απαράδεκτους όρους, που είχαν κληθεί να υπογράψουν, καταπατούσε εργασιακά δικαιώματα, διαιωνίζοντας το καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας.

Στη συνάντηση ενημέρωσαν για την πορεία του αγώνα τους για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που δεν θα περιλαμβάνει τους απαράδεκτους όρους, που η διοίκηση του ΕΑΠ με την κυβέρνηση θέλησαν να επιβάλλουν, αλλά και για τις εξελίξεις που υπάρχουν.

Σήμερα μετά τον πολυήμερο αγώνα τους, θα έχουν στα χέρια τους μια νέα Σύμβαση Εργασίας που κατατέθηκε από τη Διοίκηση του ΕΑΠ.

Οι Αντιδήμαρχοι τόνισαν ότι η Δημοτική Αρχή είναι στο πλευρό τους και στηρίζει τις διεκδικήσεις τους. Η απεργία των εργαζομένων και ο αγώνας τους όλο αυτό το διάστημα, πάρα τις προσπάθειες να κατασταλεί, ήταν που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να διαμορφωθεί η νέα Σύμβαση την οποία σήμερα συζητούν.

Οι Αντιδήμαρχοι συζήτησαν με τους εργαζόμενους για τα ζητήματα των εργασιακών ελαστικών σχέσεων εργασίας που έχουν επιβληθεί με τους νόμους της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπογραμμίζοντας ότι μόνιμη διεκδίκηση και θέση της Δημοτικής Αρχής είναι για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ότι οι αγώνες των εργαζομένων είναι αυτοί που θα το κερδίσουν αυτό.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων στο ΕΑΠ, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους".