ΠΔΕ: Η 4η Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού έργου «Minority Report» στο Delft

Στις 10 και 11 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο Delft της Ολλανδίας η 4η Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού έργου «Minority Report», με αντικείμενο την αποτίμηση της προόδου και τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι σε κλιματικές κρίσεις.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Μαρία Μιχοπούλου, Γενική Υπεύθυνη Έργου και η Τεχνική Υπεύθυνη Έργου, του προγράμματος, Ευαγγελία Κοκκίνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα των συμμετοχικών δράσεων που υλοποιήθηκαν τον Μάιο στην Πάτρα, στο Innovation Hub της ΠΔΕ, με τη συμμετοχή πολιτών, φορέων και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Οι δράσεις αυτές ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα, όπως οι διαδοχικοί κίνδυνοι από δασικές πυρκαγιές και η επίδρασή τους σε υποδομές, κινητικότητα και επικοινωνία. Επίσης, έγινε αξιολpπογηση της πλατφόρμας Minority Report, ενώ ιι φορείς συνέβαλαν με την επιχειρησιακή τους γνώση στην ανάλυση κινδύνων και στη διαμόρφωση ενός «χαρτοφυλακίου παρεμβάσεων» για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Delft παρουσιάστηκε η πρόοδος της ψηφιακής εργαλειοθήκης του έργου, που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, καθώς και η πορεία των πιλοτικών εφαρμογών σε Πάτρα, Δουβλίνο και Wellington. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα στρατηγικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας των λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμπερασματικά, επιβεβαιώθηκε ότι η ενσωμάτωση της ψηφιακής καινοτομίας με ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων, με άμεσο όφελος για τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Το έργο «Minority Report», χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe, επικεντρώνεται στη μείωση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικά φαινόμενα μέσω καινοτόμων, ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: www.minorityreport-project.eu/en/ Social Media: @Minority Report (LinkedIn), @EU_MinorityRep (X), @MinorityReport_EU (YouTube)