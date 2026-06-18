Πώς ηλικιωμένος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά; -ΒΙΝΤΕΟ

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης
Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές του περιστατικού που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά, όπου 77χρονος φέρεται να επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια, ύστερα από διαφωνία για θέση πάρκινγκ.
Στο βίντεο διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από τον ηλικιωμένο, ενώ ακούγονται έντονες φωνές που ζητούν να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος επιχείρησε να προκαλέσει τραυματισμό στους δύο αδελφούς χρησιμοποιώντας ως όπλο μια τρίαινα.
Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
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