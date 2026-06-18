Ένταση στον αέρα μεταξύ Παϊτέρη και Λατινοπούλου- Ανταλλαγή προσβολών εν μέσω εκπομπής

Σε σκληρή λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η τηλεοπτική συνύπαρξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Η τοποθέτηση της προέδρου της Φωνής Λογικής για τους Ρομά προκάλεσε την άμεση αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή, με τη συζήτηση να αποκτά γρήγορα υψηλούς τόνους

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανέφερε ότι «υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν», προκαλώντας την έντονη παρέμβαση του Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος αντέδρασε στη χρήση του όρου για τους Ρομά και επιχείρησε να αποσαφηνίσει, όπως είπε, τη διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την κοινότητα.

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο Βασίλης Παϊτέρης προχώρησε σε προσωπική αναφορά προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανταπάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον συνομιλητή της ότι εκτίθεται δημόσια με τις αναφορές του, ενώ επανήλθε στη χρήση του επίμαχου χαρακτηρισμού. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια» είπε.

Παρά τις προσπάθειες του παρουσιαστή να χαμηλώσουν τους τόνους, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε. «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό» είπε ο Αφροδίτη Λατινοπούλου. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο», με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».