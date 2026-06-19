Πότε μπορεί να εκραγεί το κλιματιστικό; Τι να κάνεις για να το προλάβεις

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη χρήση στα κλιματιστικά και πολλοί αναρωτιούνται κατά πόσο μια συσκευή μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή βλάβη ή και να προκαλέσει έκρηξη.

Αν και τα περιστατικά είναι σπάνια, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη συντήρησης και κάποιες τεχνικές δυσλειτουργίες μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες.

Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνο ένα κλιματιστικό

Οι περισσότερες περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως «έκρηξη» αφορούν ανάφλεξη ή βίαιη αστοχία εξαρτημάτων της συσκευής.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων, βραχυκυκλώματος, υπερθέρμανσης ή διαρροής ψυκτικού υγρού σε συνδυασμό με κάποια πηγή ανάφλεξης.

Παράλληλα, φθαρμένα καλώδια, προβληματικοί πυκνωτές ή ελαττωματικές συνδέσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν το κλιματιστικό λειτουργεί για πολλές ώρες συνεχόμενα κατά τη διάρκεια καυσώνων.

Ορισμένες ενδείξεις μπορεί να προειδοποιούν ότι η συσκευή χρειάζεται άμεσο έλεγχο από τεχνικό.

Συγκεκριμένα, εντονη μυρωδιά καμένου, ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία, διακοπές ρεύματος όταν τίθεται σε λειτουργία, ή συχνές πτώσεις ασφαλειών ή διαρροές υγρών «δείχνουν» το πρόβλημα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η άμεση διακοπή λειτουργίας της συσκευής μέχρι να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

Πώς να προλάβεις και τι να κάνεις σε ένα επικίνδυνο περιστατικό

Η πρόληψη παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας.

Οι ειδικοί προτείνουν ετήσια συντήρηση πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, καθαρισμό φίλτρων και έλεγχο της καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων.

Επίσης, τακτικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αποφυγή χρήσης πολύμπριζων ή πρόχειρων επεκτάσεων για την τροφοδοσία της συσκευής αλλά και άμεση επισκευή οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας.

Αν αντιληφθείς καπνό, έντονη οσμή καμένου ή ασυνήθιστη συμπεριφορά της συσκευής, απενεργοποίησέ την από τον διακόπτη ή τον ηλεκτρικό πίνακα και επικοινώνησε με τεχνικό.

Σε περίπτωση φωτιάς, απομακρύνσου από τον χώρο και ειδοποίησε την Πυροσβεστική.

πηγη iefimerida