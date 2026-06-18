Νέο κρούσμα ευλογιάς στην Ηλεία- Άμεση κινητοποίηση για τη δημιουργία σταθμού απολύμανσης

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μετά την καταγραφή νέου περιστατικού ευλογιάς αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργοποιούν άμεσα πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας.

Με εντολή και συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Νίκου Κοροβέση, από αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης στη διασταύρωση προς Φιγαλεία, επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρως – Κυπαρισσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζαχάρως.

Ο σταθμός απολύμανσης θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, με βασικό στόχο τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς της νόσου μέσω της απολύμανσης οχημάτων και εξοπλισμού που διέρχονται από το συγκεκριμένο κομβικό σημείο.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στην κτηνοτροφική παραγωγή, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας καλεί κτηνοτρόφους, μεταφορείς, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, αλλά και όλους τους διερχόμενους οδηγούς να συνεργάζονται με τα συνεργεία απολύμανσης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.