Θρήνος στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή 1,5 χρονών αγοράκι

Μετά από πολύμηνη μάχη για την υγεία του
Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 έτους, το οποίο έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή μετά από πολύμηνη νοσηλεία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μικρός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για μεγάλο διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Παρά τις προσπάθειες ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει και άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους είχαν παρακολουθήσει την πορεία της υγείας του τους τελευταίους μήνες.
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