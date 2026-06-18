Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θρήνος στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή 1,5 χρονών αγοράκι

Θρήνος στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή 1,5 ...

Μετά από πολύμηνη μάχη για την υγεία του

Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 έτους, το οποίο έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μικρός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος για μεγάλο διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παρά τις προσπάθειες ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει και άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους είχαν παρακολουθήσει την πορεία της υγείας του τους τελευταίους μήνες.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σήμα κινδύνου από τα στάσιμα νερά στο πάρκο απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Χωρίς νερό οι περιοχές Πουρναρόκαστρο, Ρωμανού, Ελεκίστρα, Καρυά και τμήμα του Νέου Σουλίου στις 24 Ιουνίου

Δημογραφικό: Μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα - Η περιφέρεια με αύξηση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νεκρό παιδί
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039d\u03b5\u03ba\u03c1\u03cc \u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03af"]
835081
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις