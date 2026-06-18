Πάτρα: Χωρίς νερό οι περιοχές Πουρναρόκαστρο, Ρωμανού, Ελεκίστρα, Καρυά και τμήμα του Νέου Σουλίου στις 24 Ιουνίου

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ, που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Πουρναρόκαστρο – Ρωμανού – Ελεκίστρα – Καρυά.

Επίσης, στην περιοχή του Ν. Σουλίου που περικλείεται από τις οδούς: Εμπεδοκλέους – Παναχαίκου – Ελ. Βενιζέλου –Πάροδος Ελ. Βενιζέλου – Ρυακίων.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης νερού και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.