Ζάκυνθος: Σε κώμα 19χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από τροχαίο με γουρούνα - Η δραματική έκκληση της μητέρας του

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 19χρονος Βρετανός τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.

Ο νεαρός, που σύμφωνα με βρετανικά μέσα ονομάζεται Λούις Μπένσον, υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα.

Το ατύχημα σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής (11-12 Ιουνίου), όταν ο 19χρονος τραυματίστηκε ενώ επέβαινε σε τετράτροχη μηχανή τύπου γουρούνα. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του όμως, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα εισήχθη στο χειρουργείο του νοσοκομείου «Αττικόν».

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Ιρίνα Ολίντα Ολεξέβιτς, ο γιος της είχε ταξιδέψει στο νησί μαζί με φίλους του στο πρώτο του ταξίδι χωρίς την οικογένειά του. Μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η μητέρα του έφτασε στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου, ενώ μέσω διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων απηύθυνε έκκληση για οικονομική βοήθεια, αποκαλύπτοντας ότι ο 19χρονος δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση. Όπως ανέφερε, τα έξοδα νοσηλείας και μετακίνησης της οικογένειας είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ ζητείται στήριξη και για τη μετάβαση του πατέρα του στην Ελλάδα.

Σε πρόσφατη ενημέρωσή της, η ίδια ανέφερε ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του νεαρού και αναμένουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αρχίσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισής του από τη νάρκωση.