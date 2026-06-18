«Θερμό επεισόδιο» σε βάπτιση στην Κρήτη - Ιερέας έδιωξε τους νονούς από την εκκλησία

Σε ένα χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, ιερέας διέκοψε βάπτιση και έδιωξε τους νονούς από την εκκλησία, καθώς φέρεται να ενοχλήθηκε από τη χρήση κινητού τηλεφώνου για να ηρεμήσει ένα μωρό που έκλαιγε
Επεισοδιακή ήταν μία βάπτιση σε χωριό του Ηρακλείου, στην Κρήτη, όπου ο ιερέας διέκοψε εξοργισμένος το μυστήριο και έδιωξε από την εκκλησία τους νονούς, γιατί φέρεται να ενοχλήθηκε από την στάση τους, όταν το μωρό δεν σταματούσε να κλαίει.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε βάπτιση δύο αδελφών, με τους γονείς, τους νονούς και τους παρευρισκόμενους να ζουν σκηνές… απείρου κάλλους.
Το επεισόδιο
Σύμφωνα με μαρτυρίες καλεσμένων στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, όλα άρχισαν όταν, αφού βαπτίστηκε το πρώτο παιδάκι, η νονά του έδωσε το κινητό της για να απασχολείται όσο διαρκούσε η βάπτιση του δεύτερου παιδιού, αφού το μωρό έκλαιγε και ήθελε να το ηρεμήσει.
Ωστόσο, το γεγονός φαίνεται πως εξόργισε τον 63χρονο ιερέα, ο οποίος διέκοψε το μυστήριο. «Εδώ τελούμε μυστήριο, δεν είναι παιδική χαρά» είπε ο ιερέας στην 32χρονη νονά και της ζήτησε να πάρει το κινητό από τα χέρια του παιδιού.
Η νονά επιχείρησε να εξηγήσει ότι εάν το παιδί δεν έπαιζε με το κινητό θα συνέχιζε να κλαίει, με τον ιερέα να διώχνει την ίδια και τον 37χρονο σύντροφό της από την εκκλησία, αφήνοντας σύξυλους τους γονείς και τους καλεσμένους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χρειάστηκε να επέμβει ο επίτροπος του ναού ώστε να συνεχιστεί το μυστήριο, περίπου μισή ώρα αργότερα.
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