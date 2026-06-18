Θλίψη στην αθλητική οικογένεια της Πάτρας για τον θάνατο του Θανάση Τσιμιγκάτου

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Πάτραι και η αθλητική κοινότητα της Αχαΐας μετά την είδηση του θανάτου του Θανάση Τσιμιγκάτου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της διοικητικής ιστορίας του Πάτραι, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον σύλλογο από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και το 2000. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα και ταμία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία και την ανάπτυξη της ομάδας.

Για σύντομο χρονικό διάστημα είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην Παναχαϊκή, ενώ προερχόταν από οικογένεια με μακρά αθλητική παράδοση. Αδέλφια του ήταν ο Γιώργος Τσιμιγκάτος, ποδοσφαιριστής του Πάτραι, ο μαραθωνοδρόμος Φάνης Τσιμιγκάτος και ο Παναγιώτης Τσιμιγκάτος, που αγωνίστηκε στον Αχιλλέα.

Στην επαγγελματική του διαδρομή υπηρέτησε ως ανώτερος υπάλληλος της Περιφέρειας, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 17ης Ιουνίου, στο σπίτι του στην Πάτρα.