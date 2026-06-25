Πανελλήνιες 2026: Οι Πατρινοί αριστούχοι που έφτασαν στην κορυφή – Μιλούν στο thebest.gr μετά τη δικαίωση των κόπων τους

Μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα μυστικά της επιτυχίας τους και στέλνουν μηνύματα στους μαθητές της επόμενης χρονιάς

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έδωσε τέλος στην αναμονή χιλιάδων υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Για πολλούς μαθητές, οι κόποι μιας απαιτητικής και γεμάτης προκλήσεις χρονιάς ανταμείφθηκαν με την εισαγωγή στις σχολές των ονείρων τους, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους. Η διαδρομή προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολη. Ήταν μια περίοδος γεμάτη προσπάθεια, πειθαρχία, άγχος, αλλά και ελπίδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι υποψήφιοι απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν και στα επόμενα βήματα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους πορείας. Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πετύχουν υψηλές επιδόσεις, μιλούν στο thebest.gr για τη διαδρομή τους προς την επιτυχία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους και τα συναισθήματα που βίωσαν τη στιγμή της δικαίωσης. Παράλληλα, απευθύνουν το δικό τους μήνυμα στους μαθητές που θα βρεθούν την επόμενη χρονιά στη θέση τους, τονίζοντας πως η επιμονή, η σωστή οργάνωση και η πίστη στις δυνατότητές τους αποτελούν τα σημαντικότερα εφόδια για την επίτευξη κάθε στόχου.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ – 19.200 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

«Η Ιατρική είναι η πρώτη μου επιλογή και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχω περάσει στην Πάτρα. Ήμουν προσηλωμένος και αφοσιωμένος όλη τη χρονιά, με πολλές ώρες διαβάσματος καθημερινά. Άφησα πίσω και τον αθλητισμό, που τα περισσότερα χρόνια ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει σωστό πρόγραμμα, αφοσίωση στον στόχο και, πάνω απ' όλα, ψυχραιμία και υπομονή· ο χρόνος θα το ανταμείψει. Η βοήθεια που είχα από το φροντιστήριό μου ήταν τόσο ψυχολογική όσο και πρακτική. Οι καθηγητές ήταν πάντα δίπλα μου και όλοι είχαμε σωστή καθοδήγηση».

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – 19.095 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, πραγματικά δεν το περίμενα, αλλά όπως φαίνεται ο κόπος αποδίδει. Δεν θυσίασα πολλά πράγματα, γιατί χρειάζεται και η εκτόνωση για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε· να είμαστε πιο ξεκούραστοι, ώστε το μυαλό μας να είναι πιο καθαρό. Το άγχος είναι αναμενόμενο, αλλά δεν χρειάζεται να θυσιάζουμε τα πάντα για τέσσερα διαγωνίσματα. Είχα ψυχολογική υποστήριξη από το φροντιστήριο και, φυσικά, βοήθεια και με τα ίδια τα μαθήματα. Πρώτη μου επιλογή ήταν το Βιολογικό, αλλά με τόσα μόρια εξετάζω πλέον την Ιατρική και νομίζω ότι τελικά εκεί θα κατευθυνθώ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ – 18.960 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Η μόνη μου εξαίρεση είναι η βαθμολογία στην Έκθεση, καθώς στα υπόλοιπα μαθήματα συγκέντρωσα πάνω από 19,5, ενώ στην Έκθεση βαθμολογήθηκα με 15,7. Ακόμη δεν έχω καταλήξει οριστικά στην επιλογή μου, καθώς βρίσκομαι ανάμεσα στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι δύο επιλογές που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και τις εξετάζω προσεκτικά. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου διαπίστωσα πόσο σημαντική είναι η ψυχική διάθεση. Είχα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης, αλλά δεν άφησα τίποτα άλλο πίσω στη ζωή μου. Πιστεύω ότι η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική ζωή είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο είναι οι καθηγητές του φροντιστηρίου. Η στήριξη και η παρουσία τους ήταν πολύ σημαντικές για εμένα και σκοπεύω να διατηρήσω επαφή μαζί τους, ακόμη κι αν βρεθώ σε άλλη πόλη για τις σπουδές μου».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ – 18.844 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα, το περίμενα, χάρη στο πολύ διάβασμα, στην ισορροπία και στην πειθαρχία σε όλους τους τομείς, που είναι σημαντικές. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς διάβαζα ίσως τέσσερις με πέντε ώρες καθημερινά μέχρι τον Μάρτιο, οπότε δεν θα έλεγα ότι θυσίασα κάτι ιδιαίτερο. Μετά, φυσικά, από τον Απρίλιο, το Πάσχα και το επόμενο διάστημα, παράτησα ακόμα και το άθλημά μου, γιατί χρειαζόταν. Σίγουρα σε όλο αυτό βοήθησαν η οικογένεια και οι φίλοι μου, που ήταν δίπλα μου, αλλά και οι συμμαθητές μου στο φροντιστήριο και, φυσικά, οι καθηγητές μου· ήμασταν μια οικογένεια. Η σχολή που στοχεύω είναι το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών στην Πάτρα».

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ – 18.820 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που έγραψα καλά και που κατάφερα να πιάσω τόσα μόρια. Νιώθω ότι η προσπάθειά μου δικαιώθηκε πλήρως και ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι. Με βοήθησε πολύ το φροντιστήριό μου και με καθοδήγησε σωστά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Δεν είχα στο μυαλό μου κάποια συγκεκριμένη σχολή, ήθελα όμως να πιάσω πολλά μόρια για να μπορέσω να έχω περισσότερες επιλογές. Τώρα βλέπω ότι κατευθύνομαι προς κάποια πολυτεχνική σχολή και είμαι ευχαριστημένη με αυτό».

ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – 18.740 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ - Ανθείας)

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η Οδοντιατρική και, πρώτα ο Θεός, θα την έχω πιάσει. Ήταν η δεύτερη φορά που έδινα, οπότε δεν θυσίασα κάτι ιδιαίτερο· ωστόσο, πρέπει να έχεις καλό πρόγραμμα μελέτης. Τις βόλτες μου τις έκανα τα Σαββατοκύριακα και ελεύθερο χρόνο είχα αρκετό. Τον ύπνο μου φέτος δεν τον θυσίασα σε σχέση με πέρυσι, αλλά χρειαζόταν καθημερινό διάβασμα τουλάχιστον πέντε με επτά ώρες, και να μην ντρέπεσαι να κάνεις ερωτήσεις για να καλύψεις τα κενά σου. Η συνεργασία με το φροντιστήριό μου ήταν άψογη. Οι καθηγητές μου ήταν συνεχώς δίπλα μου και έκανα ακόμα και εντατικά με την καθηγήτριά μου στην Έκθεση, με δική της πρωτοβουλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές μου: τη φιλόλογο Σπυριδούλα Αθανασοπούλου, τον βιολόγο Ανδρέα Σταθούλια, τη χημικό Φωτεινή Μαρίνου και τον φυσικό Παναγιώτη Κλαμπανά».

ΚΑΪΑΦΑ ΜΥΡΤΩ – 18.640 μόρια (Φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ)

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη· ένα τεράστιο βάρος έφυγε από πάνω μου και νιώθω ευτυχισμένη που τελείωσε, αν και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Σκέφτηκα αρκετές σχολές από την προηγούμενη χρονιά, αλλά κατέληξα φέτος στο ότι θέλω να περάσω στη Νομική Θεσσαλονίκης. Σε σχέση με παιδιά από άλλες κατευθύνσεις, είχα ελεύθερες μέρες και έβγαινα βόλτες τα Σαββατοκύριακα, αν και πολλές φορές από την κούραση δεν ήθελα να βγω ούτε μόνη μου. Αλλά άξιζαν όλα αυτά, φυσικά. Στην επιτυχία μου θεωρώ ότι βοήθησε σίγουρα το περιβάλλον στο σπίτι, καθώς δεν υπήρχε πίεση. Βοήθησε επίσης το φροντιστήριο και οι καθηγητές μου, αλλά και καθηγητές και φίλοι από το σχολείο, παρόλο που ήμασταν λίγοι στη θεωρητική κατεύθυνση. Υπήρχαν όμως και συμμαθητές από άλλες κατευθύνσεις που βοήθησαν κυρίως ψυχολογικά. Είχα γύρω μου φίλους που στόχευαν κι αυτοί σε απαιτητικές σχολές, οπότε υπήρχε κίνητρο και μεταξύ μας».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – 18.540 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Από τα τρία μαθήματα του Προσανατολισμού είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τις επιδόσεις μου. Ωστόσο, έχω ένα παράπονο από τη βαθμολόγηση της Έκθεσης και έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι ο μόνος που το συμμερίζεται. Πρώτη μου επιλογή είναι η σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πάτρας και, με τη βαθμολογία που συγκέντρωσα, εξασφαλίζω την εισαγωγή μου. Έχω τη δυνατότητα να περάσω και στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, όμως οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες και το κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα τα ενοίκια, είναι πλέον πολύ υψηλό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διάβαζα περίπου δύο με δυόμισι ώρες την ημέρα και φρόντισα να μη στερηθώ πράγματα που με ευχαριστούσαν. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τις γνώσεις μας. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο, ωστόσο, είναι τα δύο χρόνια που πέρασα στο φροντιστήριο. Οι καθηγητές και οι συμμαθητές μου ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι και αποτέλεσαν σημαντικό στήριγμα για εμένα. Μου έδιναν δύναμη και χαρά στις στιγμές που ένιωθα άγχος ή απογοήτευση».

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – 18.160 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα που πέτυχα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς παρέμεινα ψύχραιμος και διάβαζα συστηματικά, χωρίς υπερβολικό άγχος. Στόχος μου είναι να περάσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει προσπάθεια και επιμονή, οι κόποι τελικά ανταμείβονται. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται πολλές ώρες διαβάσματος και να θυσιάσεις βόλτες, αλλά με μεθοδικό διάβασμα όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Φυσικά βοηθάει και το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ήταν πολύ υποστηρικτικό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές μου στο φροντιστήριο, που ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Στην τελική, είναι ένας αγώνας με πολλές παραμέτρους».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ – 18.120 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Έγραψα αυτό που περίμενα, εκτός από την Έκθεση, στην οποία περίμενα να τα πάω λίγο καλύτερα. Με βοήθησαν πάρα πολύ το φροντιστήριό μου και όλοι οι καθηγητές μου, στους οποίους είμαι ευγνώμων. Η πρώτη μου επιλογή είναι η Νομική και γι' αυτό αφιέρωσα πολύ χρόνο στο διάβασμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαι χαρούμενος και συνεχίζουμε δυνατά».

ΒΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – 17.915 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ - Αγυιά)

«Είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, αν και θα ήθελα λίγο παραπάνω. Η σχολή που στοχεύω είναι η Ιατρική. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μου φέτος ήταν γεμάτος, ειδικά τα απογεύματα από τα μαθήματα στο φροντιστήριο, αλλά και ενδιάμεσα από το διάβασμα στο σπίτι. Βόλτες και εξόδους είχα δύο φορές τον μήνα, ενώ το τελευταίο τρίμηνο δεν έβγαινα καθόλου. Ήταν πολύ πιεστική χρονιά για μένα, αν και σίγουρα μπορούσα να είχα κάνει και λίγο παραπάνω. Τελικά, πήγε καλά. Η οικογένειά μου ήταν πολύ υποστηρικτική και μου παρείχε όλα όσα χρειαζόμουν για να πετύχω, το ίδιο και οι καθηγητές μου, τόσο στο φροντιστήριο όσο και στο σχολείο. Όλοι βοήθησαν».

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥΓΙΟΥ – 17.900 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Πρώτη μου προτίμηση είναι το Παιδαγωγικό της Πάτρας και με τα μόρια που μάζεψα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Βέβαια, έχω και το περιθώριο να το σκεφτώ μέχρι να κάνω το μηχανογραφικό. Αυτό που έχασα όλη τη χρονιά ήταν ο χρόνος από τις παρέες μου και τους ανθρώπους γύρω μου, αλλά είναι κάτι που αναπληρώνεται. Τώρα επιτεύχθηκε ο στόχος και όλα αυτά ξαναχτίζονται. Το προσωπικό διάβασμα, πέρα από τις τρεις ώρες του μαθήματος, γινόταν το μεσημέρι και το βράδυ, δηλαδή συνολικά τέσσερις με πέντε ώρες καθημερινά. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή για να έρθει η δικαίωση και το αίσθημα της υπερηφάνειας».

ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – 17.800 μόρια (Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ)

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου, καθώς είχα προσπαθήσει αρκετά όλη τη χρονιά. Αν και διάβαζα μεθοδικά και χωρίς ιδιαίτερο άγχος, όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις η πίεση και η κούραση αυξάνονταν σταδιακά, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια άξιζε τον κόπο και νιώθω ότι δικαιώθηκα. Στοχεύω στο Τμήμα Χημείας της Πάτρας και ελπίζω να καταφέρω να εισαχθώ στη σχολή που επιθυμώ».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ – 17.715 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Με τα μόρια αυτά πιάνω τις περισσότερες σχολές και, πραγματικά, ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι θα επιλέξω, αν και τους περίμενα αυτούς τους βαθμούς. Αυτό που θυσίασα ήταν οι προπονήσεις μου, καθώς ασχολούμαι με το τάε κβον ντο. Οι ώρες διαβάσματος αυξήθηκαν όσο πλησιάζαμε προς τις εξετάσεις, φτάνοντας περίπου στις τέσσερις ώρες, ενώ νωρίτερα ήταν περίπου δυόμιση. Αυτό που θα ήθελα να πω σε όσους θα δώσουν εξετάσεις στο μέλλον είναι να μην αγχώνονται και να αντιμετωπίζουν ό,τι έρθει με ψυχραιμία. Από το φροντιστήριο είχα απόλυτη στήριξη, τόσο ψυχολογικά όσο και στα μαθήματα».

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – 17.705 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Νιώθω πολύ καλά, αν και ήθελα λίγο παραπάνω, καθώς στόχευα στη Σχολή Αξιωματικών Ασφαλείας, είχα όμως και το Τμήμα Πληροφορικής του Πειραιά ως εναλλακτική επιλογή. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διάβαζα περίπου τρεις με τέσσερις ώρες την ημέρα, ενώ το τελευταίο διάστημα ο χρόνος διαβάσματος αυξήθηκε κατά πολύ. Θεωρώ ότι το σωστό πρόγραμμα, η προσωπική προσπάθεια και ο ξεκάθαρος στόχος παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Οι καθηγητές στο φροντιστήριο ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς».

ΑΣΠΑ ΓΑΛΑΝΟΥ – 17.270 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, έγραψα πολύ καλύτερα απ' ό,τι περίμενα. Περνάω σε όλες τις σχολές που θέλω, αλλά το Χημικό με ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν θεωρώ ότι θυσίασα κάτι, έβγαινα βόλτες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί το χρειαζόμουν για να ξεσκάω λίγο από το διάβασμα και με βοήθησε πολύ να αποβάλω το άγχος. Δεν θυσίασα ούτε τον ύπνο μου, καθώς διάβαζα το απόγευμα περίπου τρεις με τέσσερις ώρες. Αυτό συστήνω και στους μελλοντικούς υποψηφίους: να βγαίνουν, να ξεσκάνε και να μην διαβάζουν μόνο. Θεωρώ ότι έτσι καταπολεμάται το άγχος. Και στο φροντιστήριο ήταν όλα άψογα. Αγαπώ τους καθηγητές μου και θα μου λείψουν».

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΚΚΑ – 17.180 μόρια (Φροντιστήριο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ)

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί συγκέντρωσα περισσότερα μόρια απ’ όσα περίμενα. Πάντα ήθελα να περάσω σε μια σχολή σχετική με την Κοινωνική Εργασία ή τα Παιδαγωγικά στην Πάτρα και τελικά τα κατάφερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν διάβαζα ατελείωτες ώρες, αλλά ακολουθούσα ένα σταθερό και συστηματικό πρόγραμμα, αφιερώνοντας καθημερινά δύο με τρεις ώρες. Περιόρισα τις βόλτες μου, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Πιστεύω ότι οι εξετάσεις δεν είναι τόσο δύσκολες όσο συχνά παρουσιάζονται. Όταν μπεις στη διαδικασία, αρκεί να βρεις τον δικό σου ρυθμό και τον τρόπο που σου ταιριάζει να δουλεύεις. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είχα και τη στήριξη των καθηγητών μου, οι οποίοι φρόντιζαν να μας ενθαρρύνουν και να μας ανεβάζουν ψυχολογικά. Η υποστήριξή τους ήταν πολύ σημαντική για εμένα».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ – 17.160 μόρια (Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ)

«Εξασφαλίζω την εισαγωγή μου στην πρώτη μου επιλογή, τη σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα. Είχαμε υπολογίσει περίπου τη βαθμολογία μου, οπότε γνώριζα ότι είχα γράψει καλά και περίμενα ένα θετικό αποτέλεσμα. Ίσως να περίμενα λίγο υψηλότερη βαθμολογία στην Έκθεση, όμως συνολικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την επίδοσή μου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διατήρησα την ψυχραιμία μου. Διάβασα συστηματικά, χωρίς όμως να στερηθώ πράγματα που μου άρεσαν ή να απομονωθώ από την καθημερινότητά μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να μην αφήνουν το άγχος να τους κυριεύει, γιατί όταν υπάρχει σωστή προετοιμασία και μεθοδικότητα, μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των καθηγητών μου στο φροντιστήριο, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η στήριξη και η καθοδήγησή τους με βοήθησαν σημαντικά σε όλη αυτή τη διαδρομή».

ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΣΑΝΤΗ – 16.430 μόρια (Φροντιστήρια ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ – Πάτρα Κέντρο)