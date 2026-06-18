Κρανίδι: Στη ΜΕΘ βρέφος τεσσάρων μηνών που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ένα βρέφος τεσσάρων μηνών το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στο Κρανίδι.

Το μωρό διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε.

Όμως, εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Παίδων Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο το βρέφος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και διασωληνώθηκε. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.