Διπλή μουσική γιορτή από το Ωδείο της Πολυφωνικής με συναυλίες σπουδαστών

Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες του, το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία), πραγματοποιεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, την 9η και την 10η συναυλία των σπουδαστών του.

Συγκεκριμένα το Σάββατο το βράδυ στις 8, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός» (Κορίνθου 280- Γούναρη), θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Σχολής Πιάνου, των καθηγητριών, Ιωάννας Ζωγράφου, Αγγελικής Κυριακοπούλου, Μαρίνας Μυλωνά και Μάντυς Πανούτσου.

Την Κυριακή το βράδυ στις 8, στην ίδια αίθουσα, θα γίνει η 10η συναυλία του Ωδείου, με τη συμμετοχή σπουδαστών της Σχολής Κιθάρας, του καθηγητή, Χρήστου Τσαϊλάκη.

Η είσοδος για το κοινό και στις δύο συναυλίες θα είναι ελεύθερη.

Παράλληλα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, για τη μεγάλη συναυλία, με τον τίτλο: «Ρεμπέτικες Καντάδες», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ του Δήμου Πατρέων, στον αίθριο χώρο της Αχάια Κλάους, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, με ελεύθερη για το κοινό είσοδο (υπό ανακοίνωση).

Θα ερμηνευτούν οι ωραιότερες μελωδίες των μεγάλων συνθετών του «ρεμπέτικου» ρεπερτορίου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκου Βαμβακάρη, Γιάννη Παπαϊωάννου, Δημήτρη Γκόγκου- Μπαγιαντέρα, Απόστολου Χατζηχρήστου και Σπύρου Περιστέρη, σε ενορχήστρωση και εναρμόνιση του Λαρισαίου καθηγητή και Μαέστρου, Δημήτρη Καρβούνη.

Θα λάβουν μέρος: 12 μελής ΟΡΧΗΣΤΡΑ καθηγητών του ΩΔΕΙΟΥ του Οργανισμού, η ΜΙΚΤΗ- ΝΕΑΝΙΚΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Τραγούδι: Μαρία Ρούτση. Θα συμμετάσχει το Χορευτικό τμήμα του Δήμου (υπεύθυνος: Χρήστος Γιαννόπουλος). Το σύνολο των 100 ερμηνευτών θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.