Αγορά εργασίας: Πού έπεσαν και πού αυξήθηκαν οι αμοιβές – Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026. Μειώθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στους 8 από τους 12 μεγάλους κλάδους.

Αντίρροπες τάσεις χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας το α’ τρίμηνο του 2026. Από τη μία πλευρά, η απασχόληση κινήθηκε καθοδικά στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. Από την άλλη, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε, με οριακά ταχύτερο ρυθμό από ό,τι το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Όσο για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων, σημειώθηκε πτώση στους δύο από τους τέσσερις τομείς της βιομηχανίας, και στους τρεις από τους οχτώ τομείς των υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στην εστίαση και τα καταλύματα, με την απασχόληση να συρρικνώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ενώ ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων αυξήθηκε, επίσης με τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

«Ασανσέρ» η αγορά εργασίας

Συγκεκριμένα, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων σημείωσε πτώση στους 8 από τους 12 βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στο σύνολο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης σημείωσε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με πτώση του δείκτη κατά -6,6% Ακολουθεί σε ρυθμό μείωσης ο τομέας παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριότητων εξυγίανσης, με υποχώρηση του δείκτη κατά -6,1%. Στην τρίτη χειρότερη θέση βρίσκονται οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων και εστίασης, με μείωση του δείκτη απασχολούμενων ατόμων κατά -4,1%. Αισθητή πτώση του δείκτη απασχόλησης σημειώθηκε στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-3,2%), την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κ.λπ (-2,5%), στη μεταφορά και την αποθήκευση (-1,7%). Αρνητική ήταν επίσης η εικόνα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (-1,3%) και στη μεταποίηση (-0,9%). Τη μεγαλύτερη άνοδο στην απασχόληση σημείωσαν τα ορυχεία και λατομεία με αύξηση 4,8%. Θετική ήταν η εικόνα στην ενημέρωση και επικοινωνία (+2,1%), καθώς και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (+0,9%). Στις κατασκευές υπήρξε οριακή άνοδος, μόλις 0,5%. Συνολικά πάντως για την αγορά εργασίας ο απολογισμός της απασχόλησης ήταν αρνητικός, με μείωση κατά -1% στη βιομηχανία και -2,3% στις υπηρεσίες. Το ίδιο διάστημα οι ώρες εργασίας υποχώρησαν κατά -0,6% τόσο στη βιομηχανία, όσο και στην απασχόληση. Όσο για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων, κινήθηκε οριακά αρνητικά στη βιομηχανία (-0,2%) και ανοδικά στις υπηρεσίες κατά 1,6%. Πώς κινήθηκαν οι αμοιβές ανά κλάδο

Μεικτή είναι η εικόνα στις μισθολογικές εξελίξεις. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις αμοιβές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, κατέγραψαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με άνοδο του δείκτη μισθών και ημερομισθίων κατά 8,4%. Ακολουθούν τα ορυχεία και λατομεία με άνοδο του δείκτη κατά 7,8% και οι κατασκευές με 7,7%. Στον αντίποδα, ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων κατέγραψε μεγάλη πτώση στις μεταφορές και αποθήκευση (-6,9%) και στην παροχή νερού και διαχείριση αποβλήτων (-4,5%). Πτώση του δείκτη μισθών σημείωσαν επίσης το εμπόριο (-0,7%), η μεταποίηση (-0,4%), οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-0,2%).