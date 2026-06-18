Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η έγκριση της απόσπασης της Αντιγόνης ήταν η αφορμή για τον τελευταίο καβγά με τον 50χρονο δράστη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» σήμερα (18.06.2026) για τη στυγερή γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Δράμα, με θύμα την 45χρονη αστυνομικό.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε καταφέρει να πάρει απόσπαση για τη Θεσσαλονίκη, ώστε να κόψει κάθε επαφή με τον 55χρονη εν διαστάσει σύζυγό της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Λίγες ώρες μετά τη γυναικοκτονία που συντάραξε τη Δράμα, ξεκίνησαν να βγαίνουν πληροφορίες για τις τελευταίες προσπάθειες που έκανε η 45χρονη για να ξεφύγει από τον σύζυγό της. Το θύμα είχε κατανοήσει πως ο γάμος τους δεν μπορούσε να σωθεί και έτσι κατέθεσε τα χαρτιά της στην υπηρεσία, τουλάχιστον 2 φορές, για να πάρει απόσπαση. Η αδικοχαμένη Αντιγόνη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να ξεκινήσει μία νέα ζωή μακριά από τον σύζυγό της.

Η υπηρεσία της εν τέλει ενέκρινε την απόσπασή της στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ώστε μαζί με τον 16χρονο γιο της (που την βρήκε αιμόφυρτη) να μετακομίσουν κοντά στην κόρη της που σπούδαζε στην πόλη.

Η απόσπασή της φέρεται μάλιστα πως ήταν η αίτια του καυγά που ξέσπασε εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα ο 55χρονος δράστης να αρπάξει το μαχαίρι και να τραυματίσει την σύζυγό του τουλάχιστον 7 φορές, μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τις ευθύνες που μπορεί να φέρει ο ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας που είχε αναλάβει τον 55χρονο δράστη που αυτοκτόνησε.



