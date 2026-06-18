Βούλα: Ανήλικοι λήστεψαν 17χρονο για να του αφαιρέσουν το πατίνι

Οι δύο 15χρονοι χτύπησαν και έριξαν από το πατίνι του έναν 17χρονο και του αφαίρεσαν το πατίνι
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης δύο 15χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για ληστεία ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν στην περιοχή της Βούλας έναν 17χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν το ηλεκτρικό πατίνι και διέφυγαν, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση του στο οδόστρωμα.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης ληστείας, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας ενώ το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε στην περιοχή της Γλυφάδας και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό του.
Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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