Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές στον Κήπο του Royal

Ο Κήπος του Royal σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο ζωντανή μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στον μαγευτικό του κήπο, στην Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα.



Παρασκευή 19 Ιουνίου – Ρεμπέτικη Βραδιά



Μια αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά με αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστούς μουσικούς:



• Σωτήρης Παπατραγιάννης – Τραγούδι, Μπαγλαμάς

• Ακριβή Αποστολάτου – Τραγούδι

• Δημήτρης Κρανίδας – Τραγούδι, Μπουζούκι

• Χρυσάνθη Βασιλείου – Τραγούδι, Κιθάρα



Σάββατο 20 Ιουνίου – Αοιδήμονες



Οι Αοιδήμονες ανεβαίνουν στη σκηνή του Royal για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες ελληνικές μελωδίες:

• Ανδρέας Σταματόπουλος – Τραγούδι, Ακορντεόν

• Δημήτρης Πολλάτος – Μπουζούκι

• Φαίη Κοτρώτσου – Τραγούδι

• Γιάννης Μεσσήνης – Τραγούδι, Καχόν

• Σπύρος Κακαβούλας – Κιθάρα, Τραγούδι



Απεριόριστες Γεύσεις & Ζωντανή Μουσική



Και τις δύο βραδιές οι επισκέπτες θα απολαύσουν Churrascaria:



Απεριόριστα κρεατικά με Live κοπές στο τραπέζι

Πλούσιο απεριόριστο μπουφέ

Ζωντανή μουσική σε έναν από τους ομορφότερους καλοκαιρινούς χώρους της πόλης



Royal Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Κρατήσεις: 2611 810 524