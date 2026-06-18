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ΜΟΥΣΙΚΗ

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Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές στον Κήπο του Royal

Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές στον Κήπ...

19 & 20 Ιουνίου

Ο Κήπος του Royal σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο ζωντανή μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στον μαγευτικό του κήπο, στην Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα.


Παρασκευή 19 Ιουνίου – Ρεμπέτικη Βραδιά


Μια αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά με αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστούς μουσικούς:


• Σωτήρης Παπατραγιάννης – Τραγούδι, Μπαγλαμάς
• Ακριβή Αποστολάτου – Τραγούδι
• Δημήτρης Κρανίδας – Τραγούδι, Μπουζούκι
• Χρυσάνθη Βασιλείου – Τραγούδι, Κιθάρα


Σάββατο 20 Ιουνίου – Αοιδήμονες


Οι Αοιδήμονες ανεβαίνουν στη σκηνή του Royal για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες ελληνικές μελωδίες:
• Ανδρέας Σταματόπουλος – Τραγούδι, Ακορντεόν
• Δημήτρης Πολλάτος – Μπουζούκι
• Φαίη Κοτρώτσου – Τραγούδι
• Γιάννης Μεσσήνης – Τραγούδι, Καχόν
• Σπύρος Κακαβούλας – Κιθάρα, Τραγούδι


Απεριόριστες Γεύσεις & Ζωντανή Μουσική


Και τις δύο βραδιές οι επισκέπτες θα απολαύσουν Churrascaria:


Απεριόριστα κρεατικά με Live κοπές στο τραπέζι

Πλούσιο απεριόριστο μπουφέ

Ζωντανή μουσική σε έναν από τους ομορφότερους καλοκαιρινούς χώρους της πόλης


Royal Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα
Κρατήσεις: 2611 810 524

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Royal
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