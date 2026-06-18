Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές στον Κήπο του Royal

19 & 20 Ιουνίου
Ο Κήπος του Royal σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο ζωντανή μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στον μαγευτικό του κήπο, στην Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα.
Παρασκευή 19 Ιουνίου – Ρεμπέτικη Βραδιά
Μια αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά με αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστούς μουσικούς:
• Σωτήρης Παπατραγιάννης – Τραγούδι, Μπαγλαμάς
• Ακριβή Αποστολάτου – Τραγούδι
• Δημήτρης Κρανίδας – Τραγούδι, Μπουζούκι
• Χρυσάνθη Βασιλείου – Τραγούδι, Κιθάρα
Σάββατο 20 Ιουνίου – Αοιδήμονες
Οι Αοιδήμονες ανεβαίνουν στη σκηνή του Royal για μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες ελληνικές μελωδίες:
• Ανδρέας Σταματόπουλος – Τραγούδι, Ακορντεόν
• Δημήτρης Πολλάτος – Μπουζούκι
• Φαίη Κοτρώτσου – Τραγούδι
• Γιάννης Μεσσήνης – Τραγούδι, Καχόν
• Σπύρος Κακαβούλας – Κιθάρα, Τραγούδι
Απεριόριστες Γεύσεις & Ζωντανή Μουσική
Και τις δύο βραδιές οι επισκέπτες θα απολαύσουν Churrascaria:
Απεριόριστα κρεατικά με Live κοπές στο τραπέζι
Πλούσιο απεριόριστο μπουφέ
Ζωντανή μουσική σε έναν από τους ομορφότερους καλοκαιρινούς χώρους της πόλης
Royal Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα
Κρατήσεις: 2611 810 524
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