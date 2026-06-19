Σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες της χώρας: Μεγάλη έρευνα σε φορολογικές δηλώσεις και περιουσιακά στοιχεία

«Ξεψαχνίζει» τις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανοίγοντας τους φακέλους υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις και εξετάζοντας εξονυχιστικά την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή εκτεταμένης επιχείρησης ελέγχων με πανελλαδικό χαρακτήρα, με την Αρχή να επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές θα περάσουν από «κόσκινο» φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες και περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων που υπηρετούν σε νευραλγικά πόστα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο απόκτησης ακινήτων, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στους ίδιους τους υπαλλήλους. Στο πεδίο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα, αλλά και άτομα που ενδεχομένως συνδέονται με οικονομικές συναλλαγές ή εμφανίζονται να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό τρίτων. Στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές διαδρομές χρήματος και μηχανισμοί απόκρυψης παράνομων εσόδων.

Δέσμευση περιουσιών και παρεμβάσεις εισαγγελικών αρχών

Πρόκειται για μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο, καθώς οι υποθέσεις είναι πολλές και η διερεύνησή τους ιδιαίτερα σύνθετη. Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, ενώ όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα, η Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να προχωρά άμεσα στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όταν προκύπτουν ευρήματα που θεωρούνται ύποπτα. Ήδη, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχουν εντοπιστεί ακίνητα και χρηματικά ποσά για τα οποία έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες.

Έρευνες και πέραν των πολεοδομιών

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου οι Αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ενέργειες δέσμευσης των σχετικών ποσών.

Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε έρευνα που αφορά τη διακίνηση νοθευμένου ελαιολάδου. Στην υπόθεση αυτή εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Και εδώ δόθηκαν εντολές δέσμευσης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

πηγη ethnos