Σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες της χώρας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Μεγάλη έρευνα σε φορολογικές δηλώσεις και περιουσιακά στοιχεία

Στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες στρέφει το «μικροσκόπιό» της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα αναφορικά με τα στοιχεία αρχικά των έξι προσωρινά κρατουμένων – υπαλλήλων στην πολεοδομία κατα τη διάρκεια τη οποία φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί επαρκείς ενδείξεις για να υπάρξει εντολή προσωρινής δέσμευσής τους.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν τα συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση και τρίτα πρόσωπα που φέρουν ρόλο συνεργού. Αρχικά θα ερευνηθούν οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Αναμένεται δε να ελεγχθεί ο τρόπο απόκτησης τους και αν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους.

Τέλος, ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συναδέλφους τους στην υπηρεσία ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε στελέχη σε καίρια πόστα για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προκειμένου δε να μην είναι δαιδαλώδης η έρευνα, μετά το πέρας ελέγχου για κάθε πολεοδομία θα συντάσσεται πόρισμα εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις το οποίο και θα παίρνει τη δικαστική οδό.

Στη φυλακή οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες

Υπενθυμίζεται πως στη φυλακή βρίσκονται μετά από τις μαραθώνιες απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας σε πολεοδομίες της Αττικής.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή οι έξι συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε χρηματισμούς και δωροδοκίες. Μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και τους έχουν αποδοθεί η διεύθυνση της κατά την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά πληροφορίες όλοι τους αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής.

Tα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών τακτοποιούσαν αυθαίρετα, έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων και τακτοποιούσαν παντός είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές.

Το κύκλωμα προχωρούσε στις συγκεκριμένες τακτοποιήσεις έναντι 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση, εκτιμάται πως ήταν πολυετής η δράση τους, ενώ από τις κατ’ οίκον έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί έξι άτομα, υπάλληλοι Πολεοδομιών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκ των οποίων δύο προϊστάμενοι σε Δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στην δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών και από την επαρχία.

