Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας – 3 περιοχές με μεγάλο πρόβλημα

Η ετήσια έκθεση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής «Π.Σακελλαρόπουλος» δείχνει σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τις Κινητές Μονάδες

Διαρκώς αυξανόμενα είναι τα προβλήματα Ψυχικής Υγείας του ελληνικού πληθυσμού, τάση που αποτυπώνεται στη ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών. Η ετήσια έκθεση για το 2025 της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, που αποτελεί τον επίσημο πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνει αυτή την αύξηση, αφού οι αριθμοί ωφελούμενων πολιτών και ατομικών συνεδριών είναι μεγάλοι. Εντυπωσιακό είναι το νούμερο των ατομικών ραντεβού (10.763) που πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες υγείας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας νομού Φωκίδας την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, στο νομό Φωκίδας το σύνολο των ωφελούμενων το 2025 ανήλθε σε 708, εκ των οποίων οι 134 είναι νέοι ωφελούμενοι. Αντίστοιχα, η Κινητή Μονάδα νομού Έβρου – Ροδόπης μέτρησε την προηγούμενη χρονιά 1.407 ωφελούμενους, από τους οποίους 510 νέοι ωφελούμενοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12.933 θεραπευτικές πράξεις, δηλαδή ατομικά ραντεβού. Η ζήτηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι εμφανής και από τη δράση της Κινητής Μονάδας Πειραιά, στην ευθύνη της οποίας προστέθηκαν την περασμένη χρονιά 631 νέοι ωφελούμενοι.

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας της Εταιρίας «Π.Σακελλαρόπουλος» και στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοπεδικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, νοσηλευτές και επαγγελματίες γενικών καθηκόντων διασφαλίζοντας μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σε ό,τι αφορά στο νομό Φωκίδας, το 2025, σύμφωνα με την έκθεση, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση της παιδοψυχιατρικής υποστήριξης μέσω ενίσχυσης των κλιμακίων, καθώς και σε ειδικές παρεμβάσεις προς επαγγελματίες (Αστυνομία, δικαστικές υπηρεσίες), ομάδες εργαζομένων και την ευρύτερη κοινότητα, ενισχύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία και την έγκαιρη διαχείριση ψυχικών κρίσεων. Για το 2026, προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση των προγραμμάτων πρόληψης και Αγωγής Κοινότητας, η διεύρυνση των υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και η περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων βιωματικής εκπαίδευσης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.