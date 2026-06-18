Πάτρα: Καθαρισμό τώρα ζητούν οι κάτοικοι για το τεράστιο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ουράνη και Αχελώου

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κατοίκων της Έξω Αγυιάς βρίσκεται το δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ουράνη και Αχελώου, ένας χώρος που εδώ και χρόνια απασχολεί τη γειτονιά λόγω της κατάστασής του και της έλλειψης ουσιαστικής αξιοποίησης.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί δημοτική έκταση και κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα αιτήματα προς τον Δήμο τόσο για τον καθαρισμό του όσο και για την αξιοποίησή του.

Η εικόνα που παρουσιάζει το οικόπεδο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προκαλεί προβληματισμό. Η αυτοφυής βλάστηση και η περιορισμένη συντήρηση ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης.

Για τη γειτονιά της Έξω Αγυιάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πάψει η εικόνα εγκατάλειψης, αλλά να μετατραπεί ένας ανενεργός δημοτικός χώρος σε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, με χρήσεις που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής.