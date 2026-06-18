Σε ημερίδα της ΚΕΔΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Πέτρος Ψωμάς

Στην ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα «Οι Δήμοι στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της έκθεσης «Beyond 2026», συμμετείχε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ Πέτρος Ψωμάς.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις εφαρμογές της ψηφιακής διακυβέρνησης και της τεχνητής νοημοσύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με παρουσιάσεις καλών πρακτικών από δήμους της χώρας και συζητήσεις για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Στην σχετική ανακοίνωση του σπιράλ αναφέρεται: "Στην ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αθήνα, με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμμετείχε την περασμένη Τετάρτη ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, μόνος εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων. Η πολύ ενδιαφέρουσα θεματική αφορούσε την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην υπηρεσία των Πολιτών» και με κεντρικό θέμα «Οι Δήμοι στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» έδωσε βήμα σε αυτοδιοικητικούς και εμπειρογνώμονες να παρουσιάσουν καλές εθνικές πρακτικές, διεθνείς τάσεις και προβληματισμούς πάνω σε ένα τεχνολογικό μέλλον που, όπως αναφέρθηκε, «είναι ήδη παρόν».

Δήμοι της χώρας που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, έχουν δημιουργήσει ψηφιακές εφαρμογές και επενδύουν δημιουργικά στην τεχνολογία παρουσίασαν τις επιτυχημένες πρακτικές τους, αποδεικνύοντας πως οι δημότες και οι πόλεις μπορούν να ωφεληθούν πρακτικά στην καθημερινότητα τους, όταν οι δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν την τεχνολογική πρόοδο ως σύμμαχο και αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις γνώσεις των ειδικών. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τους δήμους Ηρακλείου, Τρικκαίων, Λαρισαίων, Ανωγείων, Αστυπάλαιας και Τήλου.

Η ημερίδα εξειδίκευσε την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξηγώντας πώς από τη θεωρία περνάμε στην πράξη, παρουσίασε τις ευκαιρίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δίνονται σήμερα στους δήμους και ανέδειξε τον πραγματικό αντίκτυπο που έχουν στις ελληνικές πόλεις τα έργα του προγράμματος «smart cities – έξυπνες πόλεις». Παράλληλα άνθρωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς μίλησαν για την κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τα ανοιχτά δεδομένα και την προστασία τους στη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση και πιο εξειδικευμένα στους δήμους.

Ο Πέτρος Ψωμάς συμμετείχε στην ημερίδα ως μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ. Στο περιθώριο των εργασιών συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Μαμάκο (Δήμαρχος Λάρισας), τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκο Σακκά (Δήμαρχος Τρικκαίων) και με άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και συμμετέχοντες στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Metropolitan Expo στα Σπάτα, στο πλαίσιο της τριήμερης έκθεσης ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «Beyond 2026»".