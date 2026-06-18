ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας κατά Πιερρακάκη: «Υποσχέσεις χωρίς σχέδιο και απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ασκεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα.

Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο υπουργός περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις, ενώ τον κατηγορεί ότι απέφυγε να τοποθετηθεί για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

Η ανακοίνωση

"Ο υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Πιερρακάκης κατά την επίσκεψή του στην πόλη μας φρόντισε να μιλήσει με γενικότητες και όχι με μετρήσιμα στοιχεία, χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις.

Άλλη μια φορά η κυβέρνηση επιδόθηκε σε ταξίματα για αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας, τις υποδομές, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή μετάβαση.

Όλα αυτά δεν συνάδουν με την κατάσταση της πόλης και της περιφέρειας.

Οι υποσχέσεις του υφυπουργού ανάπτυξης κ. Κυρανάκη το Γενάρη του 2026,ότι το τρένο το καλοκαίρι τού 2026 θα φτάσει στα Αραχωβίτικα έπεσαν στο κενό.

Έβαλαν λουκέτο στον Οδοντωτό, ο προαστιακός της Πάτρας παραπαίει και το τρένο δε φάνηκε ούτε στο Αίγιο αυτό είναι το μετρήσιμο έργο τους.

Ακολουθούν πιστά την πολιτική ότι ο τζάμπας πέθανε για τους πολίτες τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αλλά όχι για τους κολλητούς.

Με αυτή την έκθεση ιδεών προσπάθησε ο κύριος Πιερρακάκης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να πουλήσει νέα καθρεφτάκια στους ιθαγενείς.

Πώς μπορούν οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη σε έναν υπουργό πού αμφισβητεί την απόφαση του Αρείου Πάγου που τάσσεται υπέρ των δανειοληπτών λειτουργώντας ως ντίλερς των funds και servicers;

Δεν έκανε μία βόλτα ο κ. Πιερρακάκης για να δει την εικόνα της αγοράς, τα λουκέτα, τα κλειστά μαγαζιά, δεν είπε τίποτα για το αίτημα του εμπορικού κόσμου και των μικρομεσαίων για τις 120 δόσεις, το άδικο φοροληστρικό σύστημα, για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό.

Δεν μίλησε για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, για την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ΕΦΚ στα καύσιμα, ενώ αρνείται να ενισχύσει το εισόδημα, το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια από την ακρίβεια εμφανίζεται σήμερα όμως σαν κήρυκας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της πόλης χωρίς βέβαια κανένα οργανωμένο και κοστολογημένο σχέδιο.

Τζάμπα υποσχέσεις από τζάμπα μάγκες".