Εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης με 336 δενδρύλλια σε δασική περιοχή της Κορινθίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς και αγνώστων δραστών, που αναζητούνται, για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και εγκληματική οργάνωση.

Για την κατάσχεση και εκρίζωση των δενδρυλλίων, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες 17-06-2026 το μεσημέρι, σε δασική έκταση της Κορινθίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία, όπου καλλιεργούνταν -336- δενδρύλλια κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρισμένο σε δυο επίπεδα, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με αυτοσχέδιο μονοπάτι, ενώ παρεχόταν φυσική κάλυψη στην φυτεία από υπάρχουσα πυκνή δασώδη βλάστηση.

Τα δενδρύλλια που βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης, ποτίζονταν με λάστιχο που ξεκινούσε από μία αυτοσχέδια δεξαμενή νερού, ενώ εντός του χώρου της φυτείας οι καλλιεργητές είχαν αναγείρει αυτοσχέδια σκηνή, η οποία λειτουργούσε ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατέσχεσαν στο χώρο της φυτείας :

-2- κιλά και -200- γραμμάρια κάνναβης (επιμελώς κρυμμένα μέσα σε θαμνώδη βλάστηση)

-2- κάμερες ασφαλείας

-1- κινητό τηλέφωνο,

-1- κράνος,

-2.000- LEK,

είδη διαβίωσης, (νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος),

εργαλεία (αξίνες, φτυάρια),

συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα και έγγραφα.

Η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων θα έφθανε τα -168- κιλά κάνναβης περίπου, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και την διακίνηση της κάνναβης κυμαίνεται από -336.000- έως -504.000- ευρώ.

Τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν ως πειστήρια και θα αποσταλούν από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.