Πάτρα: Παιδική χαρά σε εγκατάλειψη στην πλατεία της Άνω Οβρυάς- ΦΩΤΟ

Ακόμη μία παιδική χαρά στην περιοχή του Δήμου παρουσιάζει εικόνα που απέχει πολύ από αυτή που αρμόζει σε έναν χώρο προορισμένο για παιδιά.

Αυτή τη φορά, τα παράπονα των κατοίκων εστιάζονται στην παιδική χαρά της πλατείας Άνω Οβρυάς, όπου η κατάσταση που επικρατεί προκαλεί ανησυχία και έντονο προβληματισμό.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι η παιδική χαρά αποτελεί σημείο συνάντησης για δεκάδες οικογένειες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, και ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών.

ΦΩΤΟ απο την ομάδα του facebook: Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται