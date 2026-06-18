«Η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα» μέσα από τον φακό των «ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ»

Την πρώτη τους φωτογραφική έκθεση εκτός Θεσσαλονίκης εγκαινιάζουν οι «ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ», μια παρέα δημοσιογράφων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη φωτογραφία.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Ομάδας Φωτογραφίας του Συλλόγου «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε», μεταφέρουν στην Πάτρα 20 αγαπημένες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στο 23ο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ της πόλης με την έκθεση «Η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα».

Οι ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση / πρόκληση της Ομάδας Φωτογραφίας του πατρινού Συλλόγου «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε» συμμετέχουν στο τετραήμερο τοπικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, με μια φωτογραφική έκθεση υπό τον τίτλο: «Η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα».

Το Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ της Πάτρα διοργανώνεται φέτος για 23η χρονιά. Θα λειτουργήσει από την Πέμπτη 18 έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα (Σολωμού 86, Πάτρα), με τίτλ «Το Πέταγμα της Πεταλούδας: Μικρές άτυπες πράξεις μάθησης – Μεγάλες πολιτιστικές αλλαγές».

Λίγα λόγια για τη δημοσιογραφική – φωτογραφική ομάδα «ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ» η οποία αποτελείται από τους: Μπάμπη Γιαννακίδη, Λάζαρο Θεοδωρακίδη, Χρήστο Καραγιαννόπουλο και Γιάννη Κεσσόπουλο.

Όπως οι ίδιοι συστήνονται:

Μπάμπης Γιαννακίδης

Είναι δημοσιογράφος με ένσημα εδώ και 42 χρόνια. Σημαντικότεροι επαγγελματικοί σταθμοί της καριέρας του είναι οι εφημερίδες ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’’ και ‘’ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ’’ όπου εργάστηκε επί σχεδόν 30 χρόνια και το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) όπου εξακολουθεί να εργάζεται από το 2000. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών, της Αλεξάνδρας και της Ιωάννας. Όσο μεγαλώνει, αγαπά ολοένα και περισσότερο τον τόπο καταγωγής του, τον ερειπωμένο σήμερα οικισμό Κτενά του Νομού Κοζάνης και λατρεύει τον ήχο από το κάθε ‘’κλικ’’ της φωτογραφικής του μηχανής. Πιστεύει στον εθελοντισμό και στις πρωτοβουλίες των πολιτών και είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Λάζαρος Θεοδωρακίδης

Γεννήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, είναι θρέμμα της Θεσσαλονίκης και πήρε Degree in Journalism από το North College of Thessaloniki το ‘92. Έχει εργαστεί για 17 χρόνια ως Αρχισυντάκτης του «Αγγελιοφόρου», 3,5 χρόνια ως Διευθυντής της TV100, ενώ διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος Ενημέρωσης της ΕΡΤ, Επικεφαλής του OPEN TV στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν στον Real FM 107.1, στον Flash 99.4 FM υπήρξε ρεπόρτερ στην ΕΡΤ3 & την TV Μακεδονία, Υπεύθυνος Τύπου του ΑΠΘ για 7 χρόνια και του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών για τρία. Σήμερα είναι αρχισυντάκτης στη Voria.gr και εργάζεται και στο Τελλόγλειο. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Μορφωτικού της Ιδρύματος. Έχει τρία παιδιά, την Χριστίνα, τον Ευάγγελο και την Αγγελίνα. Υπογράφει τις φωτογραφίες του σαν… theRόs και τις αγαπά.

Χρήστος Καραγιαννόπουλος

Δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης και τέως αντιπρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού δήμου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε εφημερίδες, στην ΕΡΤ, στη Δημοτική Τηλεόραση, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε περιοδικά και ενημερωτικά σάιτ. Για 22 χρόνια ήταν επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλώνει ενεργός πολίτης και για τουλάχιστον μια 25ετία φωτογραφίζει καθετί που τραβά την προσοχή του, αφού η φωτογραφία υπήρξε πάντα μέρος του χρόνου του που μοιραζόταν με τη δημοσιογραφία.

Γιάννης Κεσσόπουλος

Γεννήθηκε στις Σέρρες και σπούδασε νομικά στο ΑΠΘ. Εργάστηκε ως δικηγόρος από το 1996 έως το 2015. Από το 1998 εργάζεται ως δημοσιογράφος, λογογράφος, σύμβουλος επικοινωνίας. Από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2023 διετέλεσε γενικός διευθυντής της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (TV100, FM100, FM100,6). Σήμερα υπογράφει την δημοσιογραφική έρευνα στην εκπομπή «Project Περιφέρεια» πού προβάλλεται στην ΕΡΤ3 και στο ΕΡΤflix. Από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών. Έχει τρία παιδιά.

Στο κοινό ενεργητικό τους έχουν μέχρι σήμερα έξι φωτογραφικές εκθέσεις. Η έκθεση στην Πάτρα είναι η έβδομη κατά σειρά, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και μια όγδοη, με πρωταγωνίστρια και πάλι τη Θεσσαλονίκη.

Η κοινή διαδρομή τους, εκτός από τις εκθέσεις, περιλαμβάνει και την έκδοση ενός φωτογραφικού δίγλωσσου λευκώματος από τις εκδόσεις «Μαλλιάρης Παιδεία». Το λεύκωμα φιλοξενεί 120 φωτογραφίες για τη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενες από σύντομα δίγλωσσα κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για κάθε φωτογραφία.