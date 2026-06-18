Πάτρα: Σήμα κινδύνου από τα στάσιμα νερά στο πάρκο απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα- ΦΩΤΟ

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στο πάρκο απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, καθώς η παρουσία στάσιμων νερών και η γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης δημιουργούν ερωτήματα για την κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας ενός από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης.

Κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες επισημαίνουν ότι σε διάφορα σημεία του πάρκου παρατηρούνται λιμνάζοντα νερά, τα οποία παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να απομακρύνονται. Το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να συνδέεται με πιθανή διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης ή με πρόβλημα στο σύστημα αποστράγγισης.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες και για ζητήματα δημόσιας υγείας, καθώς κατά τους θερινούς μήνες τα λιμνάζοντα νερά μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη εντόμων και να επιβαρύνουν το περιβάλλον του χώρου.

ΦΩΤΟ απο την ομάδα του facebook: Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται