7 βραβεία Ιρις στην «Πάτυ», τελικά δεν επικράτησε η «Σπασμένη φλέβα»

Όχι, η πολυσυζητημένη «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη δεν πρωταγωνίστησε στην καθιερωμένη απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Ιρις. Η ταινία ενηλικίωσης του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο του τζούντο, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια.

Συγκεκριμένα κέρδισε 7 βραβεία: Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Ήχου, Πρωτότυπης Μουσικής και Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Τα «Οσκαρ» της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απονεμήθηκαν το βράδυ της χθεσινής Τετάρτης στη Στέγη Ωνάση.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσυλβανίας για την παρουσίαση της ταινίας, ευχαρίστησε στο event ,μέσω της συντρόφου του, «το ηρωικό συνεργείο του και την υποστηρικτική ομάδα των ηθοποιών του».