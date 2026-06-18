7 βραβεία Ιρις στην «Πάτυ», τελικά δεν επικράτησε η «Σπασμένη φλέβα»

Ποιοι κατέκτησαν τα λεγόμενα ελληνικά Οσκαρ στη Στέγη Ωνάση
Όχι, η πολυσυζητημένη «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη δεν πρωταγωνίστησε στην καθιερωμένη απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Ιρις. Η ταινία ενηλικίωσης του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο του τζούντο, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια.
Συγκεκριμένα κέρδισε 7 βραβεία: Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Ήχου, Πρωτότυπης Μουσικής και Β’ Γυναικείου Ρόλου.
Τα «Οσκαρ» της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απονεμήθηκαν το βράδυ της χθεσινής Τετάρτης στη Στέγη Ωνάση.
Ο Γιώργος Γεωργόπουλος, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τρανσυλβανίας για την παρουσίαση της ταινίας, ευχαρίστησε στο event ,μέσω της συντρόφου του, «το ηρωικό συνεργείο του και την υποστηρικτική ομάδα των ηθοποιών του».
Το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη απονεμήθηκε από κοινού στους Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιο Ντινόπουλο για την «Αρκουδότρυπα», μια ταινία ενηλικίωσης που εξερευνά τη φιλία, τον έρωτα και τις κουήρ σχέσεις στην ελληνική επαρχία.
Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η Χαρά Κυριαζή για την «Αρκουδότρυπα», ενώ το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Χρήστος Πασσαλής για την ερμηνεία του στο «Beachcomber».
Η βετεράνος του ελληνικού σινεμά Μπέτυ Αρβανίτη για τη «Σπασμένη Φλέβα» ισοψήφισε στην κατηγορία Β Γυναικείου Ρόλου με την Γιούλα Μπούνταλη από το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ».
Ο κορυφαίος σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης – αν και απών λόγω υγείας- πήρε αναδρομική, τιμητική διάκριση για τη συνολική του προσφορά.
Ολοι οι νικητές
-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα
-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ «Λο»: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος
-Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής «Maricel»: Μαρία Δρανδάκη
-Βραβείο Σκηνοθεσίας «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
-Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη «Αρκουδότρυπα»: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος
-Βραβείο Σεναρίου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
-Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου «Beachcomber»: Χρήστος Πασσαλής
-Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου «Αρκουδότρυπα»: Χαρά Κυριαζή
-Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου Ex aequo: «Δεξιώσεις»: Χρήστος Βαλαβανίδης & «Μικρές Ανάσες»: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος
-Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου Ex aequo: «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιούλα Μπούνταλη & «Σπασμένη Φλέβα»: Μπέττυ Αρβανίτη
-Βραβείο Φωτογραφίας «Beachcomber»: Γιώργος Καρβέλας
-Βραβείο Μοντάζ «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Γιώργος Γεωργόπουλος
-Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος
-Βραβείο Σκηνογραφίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Λίζα Τσουλούπα
-Βραβείο Ενδυματολογίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Τριάδα Παπαδάκη
-Βραβείο Ήχου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Νίκος Έξαρχος, Αρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης
-Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος
-Βραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ «Κότα»: Glen McGuigan
-Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας «Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει»: Δημήτρης Παπαθανάσης
-Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ «Να Φοβάσαι τ’ ‘Αστρα του Νοτιά»: Χρήστος Καρτέρης
-Βραβείο Μικρού Μήκους Animation «Μαύρες Πολιτείες»: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης
-Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας «Ήταν Πολύ Καλή στο να Φεύγει»: Βασίλης Παντελίδης
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