Το… παράλληλο σύμπαν Πιερρακάκη και η σκληρή πραγματικότητα των πολιτών

Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας χθες από την Πάτρα, πανηγύρισε για τη «μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση» και για μέτρα που, όπως υποστήριξε, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ποια χώρα αναφέρεται;

Γιατί στην Ελλάδα όπου ζουν εκατομμύρια πολίτες, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Το κόστος ζωής παραμένει δυσβάσταχτο, το σούπερ μάρκετ αδειάζει το πορτοφόλι πριν τελειώσει ο μήνας, τα ενοίκια έχουν εξελιχθεί σε δεύτερο φόρο και το ιδιωτικό χρέος πιέζει ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για ανάπτυξη και επιτυχίες, την ώρα που η κοινωνία δίνει καθημερινά μάχη για τα αυτονόητα.

Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν στις κυβερνητικές παρουσιάσεις, όμως οι πολίτες δεν ζουν μέσα σε πίνακες και διαγράμματα.

Το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και σε όσα βιώνει η κοινωνία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο.

Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση.

Οι πολίτες δεν ζητούν πανηγυρισμούς.

Ζητούν ουσιαστικές λύσεις, δικαιοσύνη και πραγματική ανακούφιση στην καθημερινότητά τους.