Διακόπηκε τη δίκη Λιγνάδη: Απορρίφθηκε το αίτημα να εξεταστούν από πραγματογνώμονα οι καταγγέλλοντες

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους τρεις καταγγέλλοντες της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουλίου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο.