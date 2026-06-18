Γαστούνη: Αστυνομικός στο στόχαστρο βίαιης επίθεσης σε καταυλισμό Ρομά

Μια μέρα πριν την άφιξη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Γαστούνη, με προφανή στόχο το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα σε μια ήδη γκετοποιημένη περιοχή, ένας αστυνομικός έπεσε θύμα επίθεσης από ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr το επεισόδιο συνέβη το πρωί της Τρίτης, στη διάρκεια επιχείρησης των αστυνομικών δυνάμεων σε καταυλισμούς ρομά στην περιοχή της Γαστούνης.

Την ώρα τον ελέγχων και ενώ ο αστυνομικός βρισκόταν εντός καταλύματος, δέχθηκε επίθεση με καδρόνι. Χάρη στην ψυχραιμία του και τα αντανακλαστικά του, απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό φανερώνει πως οι παραβατικοί της περιοχής, θέλουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα της ανομίας που θέλουν να επιβάλουν ολοκληρωτικά στην περιοχή.

Κατά τα άλλα…

Με ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Ηλεία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στις, 17-06-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη του Δήμου Πηνειού, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν συνολικά 108 άτομα και 75 οχήματα,

διενεργήθηκαν 6 κατ’ οίκον έρευνες,

προσήχθησαν 19 άτομα και

συνελήφθησαν 8 άτομα,

σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα εξής αδικήματα:

5 άτομα για ρευματοκλοπή

2 άτομα για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και

1 άτομο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατασχέθηκαν 1 κυνηγετική καραμπίνα και 5 κυνηγετικά φυσίγγια.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 5 οχήματα.