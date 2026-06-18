Η Γέφυρα καλωσορίζει το καλοκαίρι με το εκπτωτικό πρόγραμμα e-pass ΜΑΖΙ Σαββατοκύριακο

H Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, μέλος του δικτύου της VINCI Highways, προσφέρει για μία ακόμη χρονιά το καλοκαιρινό εκπτωτικό πρόγραμμα ΜΑΖΙ Σαββατοκύριακο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τουριστικής επισκεψιμότητας στην Δυτ. Ελλάδα και της τοπικής επιχειρηματικότητας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Και φέτος, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού της εταιρείας, η ενεργοποίηση του προγράμματος αποκλειστικά για Ε.Ι.Χ. οχήματα (κατηγορία 2) πραγματοποιείται

σε 2 φάσεις, επιδιώκοντας την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων που συνεπάγεται μείωση των εκπομπών ρύπων και ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση σε σχέση με την κάρτα:

➢ Από το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, για τους κατόχους πομποδέκτη στο πρόγραμμα e-pass Aller – Retour, θα ενεργοποιηθεί η 10ωρη επιστροφή για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, με το συνολικό κόστος των 2 διελεύσεων να μειώνεται σε €16,60 (έκπτωση 48% σε σχέση με την τιμή δύο απλών διελεύσεων), παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων e-pass: Εύκολα και γρήγορα περάσματα, χωρίς στάση και αναμονή, με φόρτιση και παρακολούθηση του λογαριασμού μέσω του MyGefyra app.

➢ Από το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, ενεργοποιείται παράλληλα και η εκπτωτική κάρτα μετ’ επιστροφής, η οποία θα κοστίζει €21,00, παρέχοντας τη δυνατότητα 2 διελεύσεων εντός 10 ωρών. Η κάρτα θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από όλες τις επανδρωμένες λωρίδες διοδίων και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τόσο για την κάρτα όσο και για τον πομποδέκτη, σε περίπτωση που η διέλευση της επιστροφής ξεπεράσει το χρονικό περιθώριο των 10 ωρών, ισχύουν οι κανονικές χρεώσεις τιμοκαταλόγου απλών διελεύσεων. Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ισχύουν κανονικά η 4ωρη κάρτα μετ’ επιστροφής και η 4ωρη επιστροφή με τη χρήση του πομποδέκτη Aller – Retour.

Εκ μέρους της παραχωρησιούχου εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου κ. Πάνος Λούκας δήλωσε: «Στην Γέφυρα αποστολή μας είναι η εξασφάλιση της συνεχούς συνδεσιμότητας μέσω της υποδειγματικής συντήρησης & λειτουργίας του Έργου, συμβάλλοντας στην βιώσιμη και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Το εκπτωτικό πρόγραμμα e-pass ΜΑΖΙ Σαββατοκύριακο, καθώς και όλα τα εκπτωτικά προϊόντα της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με ασφαλείς και άνετες οδικές διαδρομές στους φιλόξενους προορισμούς, στα μοναδικά τοπία και υπέροχα αξιοθέατα της Δυτ. Ελλάδας μέσω και του μοντέρνου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της, στο οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί και το τμήμα Πατρών – Πύργου.»

Σχετικά με τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, μία από τις μεγαλύτερες καλωδιωτές γέφυρες πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο, συνδέει την Πελοπόννησο με την ηπειρωτική Ελλάδα, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο. Αυτή η μοναδική υποδομή ζωτικής σημασίας που παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2004, σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε, κατασκευάστηκε, λειτουργεί και συντηρείται μέσω σύμβασης παραχώρησης που λήγει το 2039 από την παραχωρησιούχο εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ, θυγατρική της VINCI Highways. Παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους οδηγούς 24/7, η ΓΕΦΥΡΑ εφαρμόζει βέλτιστα πρότυπα ασφάλειας, και τις υψηλότερες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου ως βασική σύνδεση των δύο πλευρών του Στενού, εξυπηρετεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά με τη VINCI Highways

Η VINCI Highways είναι ένας κορυφαίος διεθνής παραχωρησιούχος οδικών υποδομών και πάροχος υπηρεσιών οδικής κινητικότητας, διαχειριζόμενη ένα δίκτυο 3.750 χιλιομέτρων σε 13 χώρες. Μέσω της ενοποίησης του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της είσπραξης διοδίων, προσφέρει στις δημόσιες αρχές τη διασφάλιση ενός ενιαίου βιομηχανικού εταίρου, ικανού να επιτυγχάνει υψηλή λειτουργική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αυτοκινητοδρόμων. Ως μακροχρόνιος συνεργάτης των περιοχών που εξυπηρετεί, δεσμεύεται για την ασφάλεια, την περιβαλλοντική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η VINCI Highways έχει παρουσία για περισσότερα από 30 χρόνια. Ξεκινώντας με την εμβληματική Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, επεκτάθηκε στα κύρια οδικά δίκτυα βόρεια και δυτικά της χώρας, με την Ολυμπία Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Σήμερα, η VINCI Highways είναι ο κορυφαίος διεθνής διαχειριστής οδικών υποδομών στην Ελλάδα.