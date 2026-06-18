ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Πάτρα- Στα 120 εκατ. ευρώ η επένδυση του ΔΕΣΦΑ

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης.

Πρόκειται για την επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) προς την Πάτρα, μια επένδυση ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της πόλης και της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών.

Το έργο έλαβε χθες το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή μιας νέας ενεργειακής υποδομής στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα.

Ο νέος αγωγός υψηλής πίεσης θα ξεκινά από το υφιστάμενο βαλβιδοστάσιο Μεγαλόπολης (U-7280), το οποίο βρίσκεται επί του αγωγού Αγίων Θεοδώρων – ΔΕΗ Μεγαλόπολης, και θα καταλήγει στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περίπου 145 χιλιομέτρων, ονομαστική διάμετρο 20 ιντσών (0,508 μέτρα) και μέγιστη πίεση λειτουργίας 75 barg. Θα εγκατασταθεί υπόγεια με ελάχιστη επικάλυψη ενός μέτρου, ενώ θα αποτελείται από συγκολλημένους χαλυβδοσωλήνες μήκους 12 έως 18 μέτρων, με εξωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η νέα υποδομή σχεδιάζεται εξαρχής ως “hydrogen ready”, δηλαδή θα είναι τεχνικά έτοιμη να μεταφέρει στο μέλλον ακόμη και 100% υδρογόνο. Με τον τρόπο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ ευθυγραμμίζει το έργο με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα και τη δημιουργία μιας οικονομίας υδρογόνου τις επόμενες δεκαετίες.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η μεταφορική ικανότητα του αγωγού εκτιμάται σε 77.514 Nm³ ανά ώρα, επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών καταναλώσεων που σήμερα δεν διαθέτουν πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Πέρα από τον κύριο αγωγό, το έργο περιλαμβάνει σειρά συνοδών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή τριών βαλβιδοστασίων στις περιοχές Δημητσάνας, Ολυμπίας και Καρπέτα, τεσσάρων σταθμών ξέστρων για τη λειτουργία και συντήρηση του αγωγού, καθώς και ενός Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού στη ΒΙΠΕ Πατρών. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές, όπως εργοταξιακοί χώροι, δρόμοι πρόσβασης και χώροι αποθήκευσης σωλήνων.

Η όδευση του αγωγού θα διασχίζει συνολικά επτά δήμους στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, θα διέρχεται από τους δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας στην Αρκαδία, καθώς και από τους δήμους Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου, Ήλιδας, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας.

Από περιβαλλοντικής πλευράς, ο αγωγός δεν θα διέρχεται μέσα από περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή είναι το «Οροπέδιο Φολόης», το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη ζώνη εργασιών σε συγκεκριμένο τμήμα της χάραξης. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το έργο δεν επηρεάζει γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση του έργου, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Παράλληλα, έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στον ενεργειακό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας και στη σημαντικότερη βιομηχανική συγκέντρωση της περιοχής.