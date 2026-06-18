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Τραμπ: “Ανόητοι όσοι πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν”

Τραμπ: “Ανόητοι όσοι πιστεύουν ότι δεν ή...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την οργή του εναντίον όσων τον κατηγορούν για ήπια στάση απέναντι στην Τεχεράνη μετά την υπογραφή συμφωνίας

Μήνυμα προς κάποιους σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους, και όχι μόνο, που του ασκούν κριτική για την συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν, έστειλε το πρωί της Πέμπτης (18.06.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

Λίγες ώρες αφού υπέγραψε τη συμφωνία στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να απαντήσει στους επικριτές του, που τον κατηγορούν ότι έκανε αρκετές υποχωρήσεις για να κλείσει τη συμφωνία με το Ιράν.

«Αυτοί οι ανόητοι, που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου “καταρρέουν”, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Ας κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

 

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#tags Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ιράν
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