Αδιανόητο περιστατικό στο Σέντραλ Παρκ: 18χρονος σκοτώθηκε από αφηνιασμένο άλογο

Τραγικό τέλος είχε μια βόλτα με άμαξα στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης για έναν 18χρονο τουρίστα από την Ινδία, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το άλογο που έσερνε την άμαξα τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο αμαξάς κατέβηκε από το όχημα για να βγάλει φωτογραφία τους επιβάτες. Το ζώο τρομοκρατήθηκε και άρχισε να καλπάζει με μεγάλη ταχύτητα.

«Το άλογο φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει πάρα πολύ γρήγορα», δήλωσε η Τάτιανα Μπρέσλερ, εργαζόμενη σε εστιατόριο. Η ίδια κάλεσε τις πρώτες βοήθειες μόλις είδε το δυστύχημα και άκουσε τις κραυγές των επιβατών. «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν "Θεέ μου, Θεέ μου". Έκλεισα τα μάτια μου γιατί φοβήθηκα πως κάποιος είχε συνθλιβεί. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τι είχε συμβεί», είπε η 20χρονη.

Ο 18χρονος Ρόμαντς Μαχατζάν εκτινάχθηκε από την άμαξα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, σύμφωνα με τις αρχές. Στη συνέχεια, η άμαξα προσέκρουσε στον τροχό μιας δεύτερης άμαξας και ανατράπηκε.

Ο Μαχατζάν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι άλλοι δύο επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το άλογο.

Έρευνα και απομάκρυνση του οδηγού

Ο αντιπρόεδρος του TWU Local 100, Αλεξάντερ Κεμπ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο».

«Ένας οδηγός δεν επιτρέπεται ποτέ να εγκαταλείπει την άμαξα για να βγάζει φωτογραφίες. Υποστηρίζουμε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ο ιδιοκτήτης της άμαξας βρήκε σε αναστολή, ενώ το άλογο θα αποσυρθεί.