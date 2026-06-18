Κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης: Ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχος στο επίκεντρο - Οι συλλήψεις και ο «τιμοκατάλογος»

Τουλάχιστον από το 2017, οι επτά συλληφθέντες του κυκλώματος της “πειρατικής” συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, είχαν αναπτύξει μία ιδιαίτερα οργανωμένη υποδομή παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου (IPTV), η οποία λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τα μέλη της οργάνωσης αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών streaming.

Με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και κατάλληλα διαμορφωμένων συστημάτων αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο αυτό και το αναμετέδιδαν παράνομα μέσω διαδικτύου στους “συνδρομητές” τους, παρέχοντας πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και λοιπό ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών.

Ο τιμοκατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο κατάλογος συνδρομών διαμορφώνονταν σε ποσά της τάξεως των 10, 15, 30, 45, 60, 90, 100, 120, 125 ευρώ αναλόγως της διάρκειας της συνδρομής (μηνιαία / τρίμηνη / εξάμηνη / ετήσια), της ταυτότητας του συνδρομητή, τον αριθμό των παράνομων προσβάσεων, τον χρόνο διάρκειας παροχής των υπηρεσιών κλπ.

Για την αγορά της συσκευής αποκωδικοποίησης (SmartOne/Smart STB) κατέβαλαν ποσό ύψους 130 ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε smart tv κατέβαλαν ποσό ύψους 25 ευρώ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 12 χώρες

Τα κέρδη ήταν πολλά και μαζί η συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Διοχέτευαν χρήματα σε πάνω από 58 τραπεζικούς λογαριασμούς/κάρτες πληρωμών υπό στοιχεία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε 12 χώρες, (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία).

Αξιοποίησαν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, όπως υπηρεσίες άμεσης μεταφοράς χρημάτων, προπληρωμένα μέσα, ψηφιακά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα κ.α. μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών και εισέπρατταν απευθείας από τους πελάτες χρηματικά κεφάλαια τοις μετρητοίς.

Ο πολυτελής βίος

Τα μέλη του κυκλώματος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχος δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα έσοδά τους τις αγορές και τον πολυτελή τρόπο ζωής που έκαναν. Δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους σε ιδιωτικές δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης όπως πολυήμερες διακοπές, κρατήσεις ξενοδοχείων, κλπ).

Επίσης, προέβησαν σε αγορές πολυτελών οχημάτων και ακινήτων (δύο διαμερισμάτων στους νομούς Αττικής και Αγρινίου αρχικά μέσω δανειοδότησης, τα οποία εξόφλησαν άμεσα από χρηματικά κεφάλαια που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους), προβαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η εντοπισθείσα βάση δεδομένων εμφανίζει αριθμό άνω των 86.000 πελατών – τελικών χρηστών. Βάσει των ευρημάτων, το συνολικό περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την παράνομη δράση της αποτιμάται τουλάχιστον σε 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων από την δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ συνολικά.

Οι ίδιοι μάλιστα για τα πετύχουν όλα αυτά είχαν επενδύσει, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό άνω των 280.000 ευρώ για πληρωμές προς διεθνή υλικοτεχνική υποδομή.

Ο αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης χορηγήθηκε άδεια σε ειδικά οριζόμενο αστυνομικό της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να ενεργήσει με καλυμμένη ιδιότητα ως υποψήφιος συνδρομητής και να αποκτήσει πρόσβαση στις παρανόμως παρεχόμενες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι αμοιβής, πράξη που επιβεβαίωσε επ’ ακριβώς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της Δ.Α.Ο.Ε. εκδόθηκαν 7 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευσης διάθεσης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ηρακλείου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, της προστασίας των συνδρομητικών υπηρεσιών και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στους νομούς Ηρακλείου, Αττικής, Αγρινίου, Κέρκυρας και Σάμου, κατά την οποία συνελήφθησαν 7 άτομα-μέλη του κυκλώματος. Επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες – συνδρομητές της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.