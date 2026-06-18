Φόρεμα του Πατρινού σχεδιαστή Βενέδικτου Αντύπα στην θεατρική απονομή του Χρυσού Λέοντα Βενετίας

Μια μαύρη, bustier- peplum δημιουργία Maison Faliakos, ανέδειξε η ηθοποιός και τζαζ τραγουδίστρια Ξένια Ντάνια στη Βενετία. Το εφαρμοστό σατινέ φόρεμα σχεδίασε ο Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας, ο οποίος συνδιευθύνει τον γνωστό και ιστορικό οίκο με έδρα την Αθήνα.

Η Ξένια γιόρτασε μια πολύ σημαντική, διεθνή διάκριση για το ελληνικό θέατρο.

Ο διακεκριμένος Ελληνο-Αλβανός σκηνοθέτης Μάριο Μπανούσι κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στη Μπιενάλε Θεάτρου και ήταν στο πλευρό του ως πρωταγωνίστριά του.

Κόρη του Έλληνα ηθοποιού Ζανό Ντάνια και της Τζαμαϊκανής Μαρία Φλορίς Νόρμαν συμμετείχε στην τριλογία «Romance Familiare» που συγκίνησε την επιτροπή. Συγκεκριμένα έπαιξε στην περφόρμανς Ragada, η οποία μαζί με τα θεάματα Goodbye Lindita και Taverna Mires χάρισαν τη νίκη στον Μπανούσι.

Ενθερμος οπαδός του είναι ο διάσημος ηθοποιός Γουίλιαμ Νταφόε, διευθυντής του τμήματος θεάτρου του φεστιβάλ.