Πειραιάς: 77χρονος επιτέθηκε σε δύο αδέρφια με τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

Με τρίαινα επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο άνδρες το μεσημέρι της Τετάρτης
Με τρίαινα επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο αδέρφια το μεσημέρι της Τετάρτης στον Πειραιά, για μία θέση πάρκινγκ.
Ηταν περίπου στις 14.00 στην οδό Μπιζανίου όταν ο γεννηθείς το 1949 άνδρας άρχισε να διαπληκτίζεται με δύο άνδρες, έναν 42χρονο και έναν 38χρονο για θέση στάθμευσης.
Στην συνέχεια ο 77χρονος επιτέθηκε στους δύο άνδρες και επιχείρησε να τους τραυματίσει με μία… τρίαινα.
Τελικώς, ο ηλικιωμένος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
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