Χανιά: Με drone και σκυλιά της ΕΛ.ΑΣ. οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα

Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθη τελευταία φορά η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες θα γίνονται και από αέρος, με τη συνδρομή των ειδικών μη επανδρωμένων σκαφών (drone) που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ..

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς τους, θα επιχειρήσουν να σαρώσουν την περιοχή που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις.

Μάλιστα, τις έρευνες επικουρεί και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχει έρθει από την Αθήνα.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, αναφέρει πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί. “Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Έπειτα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα.

Την εξαφάνισή της ανέφερε στην αστυνομία ο αδερφός της, στις 7 Ιουνίου, καθώς νοσηλευόταν έως τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.