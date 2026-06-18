Μίνα Καραμήτρου: Με νάρθηκα μετά την έκρηξη στο OPEN

«Ατυχήματα συμβαίνουν» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου για τον τραυματισμό της, μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN
Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε κανονικά στην πρωινή εκπομπή του OPEN, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη σε προαύλιο χώρο του τηλεοπτικού σταθμού.
Δίπλα της ήταν ο Νίκος Στραβελάκης.
Οι δυο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στα όσα έγιναν το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, όταν εξερράγη κλιματιστικό και η δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τα θραύσματα.
«Δεν κατάλαβα. Εσύ ήθελες σήμερα να μην έρθω και να βάλεις πάλι μουσική από Μέγαρο Μουσικής και τέτοια;» αστειεύτηκε η Μίνα Καραμήτρου και στη συνέχεια ο Νίκος Σταρβελάκης συμπλήρωσε για τον τραυματισμό της: «Παναγία μου και Χριστέ μου. Αυτό που είδα χθες… Τελειώνει η εκπομπή, σκάει το κλιματιστικό, φεύγει η Μίνα. Επειδή είδα τη φωτιά και την έκρηξη, αν ήσουν λίγο πιο κει…».
«Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά. Είμαστε καλά» είπε η δημοσιογράφος στο ξεκίνημα της πρωινής εκπομπής. Ο νάρθηκας στο χέρι της, μαρτυρούσε τα όσα είχε ζήσει λίγες ώρες νωρίτερα. Όταν η ίδια και οι συνάδελφοί της καρδιοχτύπησαν από τα όσα έγιναν.
«Περιμένετε! Καταρχήν ζεις;» ρώτησε με χιούμορ ο Νίκος Σταρβελάκης τη Μίνα Καραμήτρου στην έναρξη της εκπομπής τους στο OPEN και εκείνη απάντησε: «Εννοείται!». Ο δημοσιογράφος τότε της είπε αναφερόμενος στην έκρηξη: «Δηλαδή είσαι εφτάψυχη».
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσιάζουν στο OPEN, η Μίνα Καραμήτρου και ο Νίκος Στραβελάκης. Ενώ οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε περιβάλλοντα χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά.
Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και μάλιστα δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρέμεινε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης.
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