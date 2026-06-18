Μίνα Καραμήτρου: Με νάρθηκα μετά την έκρηξη στο OPEN

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε κανονικά στην πρωινή εκπομπή του OPEN, σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον τραυματισμό της από έκρηξη σε προαύλιο χώρο του τηλεοπτικού σταθμού.

Δίπλα της ήταν ο Νίκος Στραβελάκης.

Οι δυο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στα όσα έγιναν το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, όταν εξερράγη κλιματιστικό και η δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τα θραύσματα.

«Δεν κατάλαβα. Εσύ ήθελες σήμερα να μην έρθω και να βάλεις πάλι μουσική από Μέγαρο Μουσικής και τέτοια;» αστειεύτηκε η Μίνα Καραμήτρου και στη συνέχεια ο Νίκος Σταρβελάκης συμπλήρωσε για τον τραυματισμό της: «Παναγία μου και Χριστέ μου. Αυτό που είδα χθες… Τελειώνει η εκπομπή, σκάει το κλιματιστικό, φεύγει η Μίνα. Επειδή είδα τη φωτιά και την έκρηξη, αν ήσουν λίγο πιο κει…».

«Ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά. Είμαστε καλά» είπε η δημοσιογράφος στο ξεκίνημα της πρωινής εκπομπής. Ο νάρθηκας στο χέρι της, μαρτυρούσε τα όσα είχε ζήσει λίγες ώρες νωρίτερα. Όταν η ίδια και οι συνάδελφοί της καρδιοχτύπησαν από τα όσα έγιναν.

«Περιμένετε! Καταρχήν ζεις;» ρώτησε με χιούμορ ο Νίκος Σταρβελάκης τη Μίνα Καραμήτρου στην έναρξη της εκπομπής τους στο OPEN και εκείνη απάντησε: «Εννοείται!». Ο δημοσιογράφος τότε της είπε αναφερόμενος στην έκρηξη: «Δηλαδή είσαι εφτάψυχη».