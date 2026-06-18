Εκτυφλωτικό κίτρινο από τη Μίντλετον στο Ασκοτ, δείτε και τα καπέλα γύρω της

Οι ιστορικές ιπποδρομίες διατηρούν το θεαματικό dress code που ξεσηκώνει τους φωτογράφους
Οι φημισμένες ιπποδρομίες του Royal Ascot προκάλεσαν όπως πάντα συνωστισμό θεαματικών καπέλων στα δυτικά του Λονδίνου. Το διαδίκτυο γέμισε στιγμιότυπα του πρώτου διημέρου. Πρώτη είδηση ήταν βέβαια η επιστροφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, καθώς τα περασμένα δυο χρόνια απουσίασε για λόγους υγείας.
Η 44χρονη σύζυγος του Ουίλιαμ, «ανακύκλωσε» ένα εκτυφλωτικό midi dress σε κίτρινο καναρινί. Κατά τη Daily Mail «έφερε τον ήλιο» στο δημοφιλές, πατροπαράδοτο event.
Συγκεκριμένα προτίμησε μια custom δημιουργία της αγαπημένης της Βρετανίδας σχεδιάστριας Roksanda Ilincic, που είχε ξαναφορέσει στην Garter Day και στο Wimbledon το 2022. Με κλος φούστα, στενή μέση και δέσιμο στον έναν ώμο αποτελεί τον τύπο πατρόν, που επιλέγει διαχρονικά. Το συνδύασε ανανωτικά με πλατύγυρο καπέλο Jane Taylor London, στολισμένο με δικτυωτό βέλο στον ίδιο φλούο τόνο και γόβες- τσαντάκι σε μπεζ. Εμείς την προτιμάμε σε πιο... chic παστέλ αποχρώσεις αλλά όντως ξεχώρισε μεμιάς μέσα στο πλήθος.
Τριγύρω μέλη της βασιλικής οικογένειας τίμησαν το καθιερωμένο dress code, όπως άλλωστε και ο απλός κόσμος που πηγαίνει στους αγώνες. Τα πολύ φωτεινά χρώματα στα ρούχα και η εκκεντρικότητα στα καπέλα μαγνήτισαν τα φλας. Διαλέξαμε τις πιο αντιρποοσωπευτικές εικόνες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr