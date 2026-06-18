Εκτυφλωτικό κίτρινο από τη Μίντλετον στο Ασκοτ, δείτε και τα καπέλα γύρω της

Οι φημισμένες ιπποδρομίες του Royal Ascot προκάλεσαν όπως πάντα συνωστισμό θεαματικών καπέλων στα δυτικά του Λονδίνου. Το διαδίκτυο γέμισε στιγμιότυπα του πρώτου διημέρου. Πρώτη είδηση ήταν βέβαια η επιστροφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, καθώς τα περασμένα δυο χρόνια απουσίασε για λόγους υγείας.

Η 44χρονη σύζυγος του Ουίλιαμ, «ανακύκλωσε» ένα εκτυφλωτικό midi dress σε κίτρινο καναρινί. Κατά τη Daily Mail «έφερε τον ήλιο» στο δημοφιλές, πατροπαράδοτο event.