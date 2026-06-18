Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Πλημμύρισαν τα Λεχαινά από την χθεσινή νεροποντή

Ηλεία: Πλημμύρισαν τα Λεχαινά από την χθ...

Δείτε ΦΩΤΟ

Ξαφνικά και ενώ βρισκόμαστα στα μέσα του Ιουνίου, ο καιρός αιφνιδίασε και το απόγευμα της Τετάρτης, η μπόρα προκάλεσε πλημμύρες στο κέντρο των Λεχαινών

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Ανδρέα Μίγκου, η σύντομη αλλά δυνατή βροχή, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης και κάταστήματα που βρίσκονται εκεί. 

Ένα σημείο με γνωστό πρόβλημα αλλά που κανείς δεν περίμενε τέτοια εποχή, να θυμίζει... Βενετία.

πηγη Ilialive

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Ξεκινά τετραήμερο με ανέμους έως 8 μποφόρ - Αυξημένος κίνδυνος για φωτιά σήμερα σε 11 περιοχές

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Σφραγίστηκε το σπίτι του εγκλήματος – Νέα κατάθεση για τον κομβικό μάρτυρα

Πανελλαδικές 2026: Ανοικτή μέχρι την Τρίτη η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω SMS - Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λεχαινά Ηλείας Πλημμύρα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039b\u03b5\u03c7\u03b1\u03b9\u03bd\u03ac \u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1\u03c2","\u03a0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03cd\u03c1\u03b1"]
835037
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις