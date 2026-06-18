Ηλεία: Πλημμύρισαν τα Λεχαινά από την χθεσινή νεροποντή

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Ξαφνικά και ενώ βρισκόμαστα στα μέσα του Ιουνίου, ο καιρός αιφνιδίασε και το απόγευμα της Τετάρτης, η μπόρα προκάλεσε πλημμύρες στο κέντρο των Λεχαινών.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Ανδρέα Μίγκου, η σύντομη αλλά δυνατή βροχή, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης και κάταστήματα που βρίσκονται εκεί.
Ένα σημείο με γνωστό πρόβλημα αλλά που κανείς δεν περίμενε τέτοια εποχή, να θυμίζει... Βενετία.
πηγη Ilialive
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