Ηλεία: Πλημμύρισαν τα Λεχαινά από την χθεσινή νεροποντή

Ξαφνικά και ενώ βρισκόμαστα στα μέσα του Ιουνίου, ο καιρός αιφνιδίασε και το απόγευμα της Τετάρτης, η μπόρα προκάλεσε πλημμύρες στο κέντρο των Λεχαινών.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Ανδρέα Μίγκου, η σύντομη αλλά δυνατή βροχή, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης και κάταστήματα που βρίσκονται εκεί.

Ένα σημείο με γνωστό πρόβλημα αλλά που κανείς δεν περίμενε τέτοια εποχή, να θυμίζει... Βενετία.