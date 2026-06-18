Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Σφραγίστηκε το σπίτι του εγκλήματος – Νέα κατάθεση για τον κομβικό μάρτυρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τη Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα πολλά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος και τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για να ελεγχθούν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από εντολή εισαγγελέα και παρουσία δύο δικαστικών επιμελητών το σπίτι της οικογένειας στο Λόγγο, όπου δολοφονήθηκαν η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, σφραγίστηκε.

Μέχρι και χθες αστυνομικοί «σκάναραν» τον χώρο για να εντοπιστούν τυχόν σβησμένα στοιχεία, καθώς το σενάριο της αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος έχει ήδη κερδίσει αρκετό έδαφος.

Ο μάρτυρας – κλειδί και τα τηλεφωνήματα

Την ίδια στιγμή οι ερευνητές ελέγχουν και αναλύουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες προκειμένου να εντοπιστούν οι «χαμένες» ώρες πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και να αποσαφηνίσουν τις κινήσεις του 65χρονου και των δύο θυμάτων.

Ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός ότι ο άνδρας που θεωρείται ως κομβικός μάρτυρας έχει ήδη κληθεί να δώσει και δεύτερη κατάθεση. Πρόκειται για τον φίλο του Ιταλού, ο οποίος δέχθηκε τηλεφώνημα τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης και ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σπίτι όπου ήταν ήδη δολοφονημένοι η 54χρονη και ο 26χρονος.

Ο ίδιος φέρεται να έχει δηλώσει πως ο 65χρονος του είπε πως δεν ξέρει τι έχει συμβεί και τότε ο γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία.

πηγη efsyn