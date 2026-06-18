Ν. Νικολόπουλος: Ζητά έλεγχο νομιμότητας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του δημοτικού πάρκινγκ

Την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ζητά ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Πάτρα», Νίκος Νικολόπουλος, καταθέτοντας αναφορά – αίτηση ελέγχου νομιμότητας για την υπ’ αριθμόν 421/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, που αφορά την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με εταιρεία , ενοικιάστρια του δημοτικού πάρκινγκ.

Στην αναφορά του, ο κ. Νικολόπουλος ζητά τη διερεύνηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης απόφασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια της αιτιολογίας, στην αποτίμηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, καθώς και στην προστασία της δημοτικής περιουσίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των βασικών ζητημάτων που τίθενται προς έλεγχο περιλαμβάνονται η αποτίμηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων συνολικής αξίας 105.981,19 ευρώ, η οικονομική και διοικητική τεκμηρίωση της απόφασης, καθώς και η πληρότητα του σχετικού διοικητικού φακέλου.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να αξιολογηθεί η συμβατότητα της απόφασης με τις αρχές χρηστής διοίκησης και διασφάλισης της δημοτικής περιουσίας.

Ο επικεφαλής της « Νέας Πάτρας » ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο νομιμότητας, να αναζητήσει και να εξετάσει το σύνολο του διοικητικού φακέλου και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ενημέρωσης και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.





